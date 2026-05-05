Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτώς για τη στιγμή που έμαθε τα τραγικά νέα: «Ήταν παιδί του σπιτιού και της εκκλησίας» (vid)

Η μητέρα της 19χρονης περιγράφει όσα έζησε τη μοιραία νύχτα και εκφράζει φόβους για εκμετάλλευση και εκβιασμό.

Σοκ και βαθιά οδύνη προκαλούν τα όσα περιγράφει η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, καταθέτοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η ίδια μιλά για ένα παιδί χαμηλών τόνων, που, όπως λέει, δεν είχε σχέση με νυχτερινή ζωή και συνήθιζε να περνά τον χρόνο του στο σπίτι. «Ήταν ένα ήσυχο παιδί, δεν έβγαινε ιδιαίτερα, δεν έπινε, είχε τη ρουτίνα της», ανέφερε, περιγράφοντας την καθημερινότητα της κόρης της.

Οι φόβοι για εκβιασμό

Αναφερόμενη στη μοιραία νύχτα της 14ης Απριλίου 2026, η μητέρα της 19χρονης εκφράζει την εκτίμηση ότι η κόρη της ενδέχεται να είχε πέσει θύμα εκμετάλλευσης. Όπως υποστήριξε, θεωρεί πιθανό να υπήρξε προσπάθεια να τη φέρουν σε ευάλωτη θέση με σκοπό τον εκβιασμό, μέσω καταγραφής προσωπικών στιγμών.

Η ίδια σημείωσε ότι τον τελευταίο καιρό είχε αντιληφθεί πως η Μυρτώ επικοινωνούσε με άτομο μέσω βιντεοκλήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία τότε. «Την είχα δει δύο φορές να μιλάει μαζί του από το δωμάτιό της. Είχα εμπιστοσύνη στο παιδί μου και δεν ανησύχησα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στιγμή στο νοσοκομείο

Ιδιαίτερα φορτισμένη είναι η περιγραφή της για τις στιγμές που έζησε όταν ενημερώθηκε για την κατάσταση της κόρης της. Όπως είπε, δέχθηκε τηλεφώνημα με την προτροπή να μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο, χωρίς να της εξηγηθεί τι είχε συμβεί.

«Κατάλαβα από τα βλέμματα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ την αλήθεια», σημείωσε, περιγράφοντας την αγωνία εκείνων των λεπτών. Οι γιατροί της ανακοίνωσαν τελικά τον θάνατο της 19χρονης, σε μια στιγμή που, όπως λέει, αρνιόταν να αποδεχτεί.

