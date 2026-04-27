Κεφαλονιά: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις της 19χρονης Μυρτώς (vid)

Τα τοξικολογικά ευρήματα για τη 19χρονη στο Αργοστόλι δείχνουν ότι ο συνδυασμός ουσιών λειτούργησε ως «χημική βόμβα» στον οργανισμό της.

Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στη Μυρτώ και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 19χρονη στο Αργοστόλι έκανε χρήση ενός συνδυασμού ουσιών που δημιούργησε μια «χημική βόμβα» στον οργανισμό της.

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Στο αίμα της άτυχης κοπέλας, εκτός από κοκαΐνη, εντοπίστηκαν ινδική κάνναβη και αλκοόλ. Σύμφωνα με επιστήμονες που ανέλυσαν τα ευρήματα, ο συνδυασμός αυτών των ουσιών δεν είναι απλώς αθροιστικός, αλλά οι ουσίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, πολλαπλασιάζοντας την τοξικότητά τους και οδηγώντας σε μοιραία αποτελέσματα για τον οργανισμό.

Μία από τις πιο επικίνδυνες διαπιστώσεις είναι η ταυτόχρονη χρήση αλκοόλ και κοκαΐνης. Ο συνδυασμός αυτός στο ήπαρ δημιουργεί μια νέα ουσία, το κοκααιθυλένιο. Η ουσία αυτή είναι 10 φορές πιο τοξική από την ίδια την κοκαΐνη και αποτελεί την κύρια αιτία αιφνίδιου θανάτου σε χρήστες, καθώς παραμένει στον οργανισμό για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καταπονώντας το καρδιαγγειακό σύστημα.

Παράλληλα, η συνδυαστική δράση κάνναβης και κοκαΐνης προκαλεί ακραία επιβάρυνση στην καρδιά. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε οξύ πνευμονικό οίδημα, το οποίο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ήταν και η αιτία θανάτου της 19χρονης. Η καρδιά ουσιαστικά αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις αντιφατικές εντολές των ουσιών (διέγερση και καταστολή), με αποτέλεσμα την κατάρρευση του αναπνευστικού συστήματος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ