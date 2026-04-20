Μυρτώ: Το ψέμα της ιδιοκτήτριας, τα «κρυφά» δωμάτια και η κάμερα που... χάθηκε

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της 19χρονης αποκαλύπτουν αντιφάσεις γύρω από τα δωμάτια του καταλύματος και υλικό από κάμερα που δεν παραδόθηκε ποτέ στις Αρχές.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από το κατάλυμα όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τη 19χρονη Μυρτώ από την Κεφαλονιά. Η αρχική εκδοχή της ιδιοκτήτριας φαίνεται να καταρρίπτεται από τα στοιχεία που έρχονται στο φως, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα του υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Η ιδιοκτήτρια είχε υποστηρίξει πως στο κατάλυμα λειτουργούσε μόνο ένα δωμάτιο, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης. Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, το μοναδικό διαθέσιμο δωμάτιο ήταν εκείνο στο οποίο διέμενε η Μυρτώ με τον 23χρονο σύντροφό της, όπου και σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Τι έδειξε το ρεπορτάζ για τα δωμάτια

Ωστόσο, όπως προκύπτει από νεότερα στοιχεία, στο ίδιο κατάλυμα διέμεναν και άλλα άτομα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή. Συγκεκριμένα, φέρεται να υπήρχαν ακόμη δύο δωμάτια σε χρήση.

Στο ένα διέμενε μία 18χρονη μαζί με έναν 22χρονο Αλβανό, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κληθεί από τον 26χρονο αρσιβαρίστα όταν διαπιστώθηκε ότι η Μυρτώ δεν αισθανόταν καλά. Στο δεύτερο δωμάτιο διέμενε ο πατέρας της 18χρονης, ένας 56χρονος, μαζί με τη σύντροφό του.

Οι σχέσεις μεταξύ των ενοίκων φαίνεται να συνδέονται, καθώς ο 22χρονος φέρεται να γνώριζε τον 26χρονο, ενώ όλοι βρίσκονταν σε πολύ κοντινή απόσταση το μοιραίο βράδυ.

Η κάμερα που «δεν δούλευε»

Ένα ακόμη κομβικό σημείο αφορά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από το εσωτερικό του καταλύματος υπάρχουν καταγραφές που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, για την εξωτερική κάμερα τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Η ιδιοκτήτρια είχε ισχυριστεί ότι η κάμερα δεν λειτουργούσε και δεν κατέγραφε. Όπως προκύπτει όμως από το ρεπορτάζ, αυτός ο ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σύντροφος του 56χρονου φέρεται να ζήτησε να μην παραδοθεί το σχετικό υλικό στην Αστυνομία, κάτι που τελικά φαίνεται να συνέβη, καθώς το βίντεο δεν δόθηκε ποτέ στις Αρχές.

Οι αντιφάσεις γύρω από τα δωμάτια, οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων και η υπόθεση της κάμερας δημιουργούν ένα σύνθετο παζλ που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως.

Το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ και ποιος γνώριζε τι, παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας, με τις Αρχές να καλούνται να ρίξουν φως σε κάθε λεπτομέρεια.

