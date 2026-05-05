Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι βρήκαν κυκλικό δημόσιο λουτρό 2.000 ετών στην Αλεξάνδρεια

Νέα ανασκαφή αποκαλύπτει λουτρό 2.000 ετών και στοιχεία που δείχνουν τη φυσική συνέχεια της Αλεξάνδρειας από τους Πτολεμαίους έως τους Βυζαντινούς.

Η ιστορία της Αλεξάνδρειας συνεχίζει να γράφεται κάτω από το έδαφος. Αυτή τη φορά, μια νέα ανασκαφή έφερε στο φως ένα εύρημα που δίνει πιο καθαρή εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η πόλη μέσα στους αιώνες.

Οι εργασίες έγιναν στην περιοχή Muharram Bey, όπου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα δημόσιο λουτρό κυκλικής μορφής, γνωστό ως «θόλος», που χρονολογείται στην ύστερη πτολεμαϊκή περίοδο. Μαζί με αυτό, αποκαλύφθηκαν και τα κατάλοιπα μιας ρωμαϊκής κατοικίας, με δάπεδα διακοσμημένα με μωσαϊκά.

Ένα εύρημα που συμπληρώνει την εικόνα της πόλης

Το λουτρό ξεχωρίζει τόσο για τη μορφή του όσο και για τη χρήση του. Δεν πρόκειται για ένα απλό κτίσμα, αλλά για μέρος της καθημερινής ζωής της εποχής, που δείχνει πώς οργανώνονταν οι δημόσιοι χώροι.

Η παρουσία της ρωμαϊκής βίλας στον ίδιο χώρο δείχνει τη συνέχεια της κατοίκησης. Η Αλεξάνδρεια δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά άλλαζε με τον χρόνο, περνώντας από την πτολεμαϊκή στη ρωμαϊκή και αργότερα στη βυζαντινή περίοδο.

Τα μωσαϊκά της κατοικίας αποκαλύπτουν ένα επίπεδο ζωής με αισθητική και προσοχή στη λεπτομέρεια, ενώ οι κατασκευές δίνουν στοιχεία και για τον τρόπο διαχείρισης του νερού μέσα στα σπίτια.

Τα ευρήματα που δίνουν περισσότερες απαντήσεις

Στις ίδιες ανασκαφές εντοπίστηκαν και αγάλματα από μάρμαρο, που αποδίδονται σε θεότητες όπως ο Βάκχος και ο Ασκληπιός, καθώς και ένα ακέφαλο άγαλμα που πιθανότατα συνδέεται με την Αθηνά.

Τα αντικείμενα αυτά ενισχύουν την εικόνα μιας πόλης με έντονα στοιχεία από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στη θρησκευτική ζωή.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα ευρήματα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της αρχαίας Αλεξάνδρειας, αλλά και των υποδομών που εξυπηρετούσαν τους κατοίκους της.

Οι εργασίες πλέον επικεντρώνονται στη συντήρηση και μελέτη των ευρημάτων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τα σημαντικότερα από αυτά να εκτεθούν στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της πόλης.

Η ανασκαφή αυτή προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στην ιστορία της Αλεξάνδρειας, φωτίζοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια τη διαδρομή της μέσα στους αιώνες.

