Απίστευτη ανακάλυψη: 13χρονος εντόπισε ελληνικό νόμισμα 2.300 ετών στο Βερολίνο

Ένα απρόσμενο αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στη Γερμανία, όταν ένα 13χρονο αγόρι εντόπισε ένα μικρό αρχαίο νόμισμα κατά τη διάρκεια περιπάτου στα περίχωρα του Βερολίνου.

Το παιδί, αντιλαμβανόμενο ότι πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο, παρέδωσε το αντικείμενο σε ειδικούς για εξέταση. Οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για νόμισμα ελληνικής προέλευσης, το οποίο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ.

Από την αρχαία Τροία στη σύγχρονη Γερμανία

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το νόμισμα κόπηκε στην αρχαία πόλη της Τροίας (στη δυτική Τουρκία σήμερα). Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί το πρώτο τεκμήριο αυτού του είδους που εντοπίζεται στην περιοχή του Βερολίνου.

Ο αρχαιολόγος Jens Henker σημείωσε ότι, παρά το μικρό του μέγεθος, ήταν εμφανές από την αρχή πως πρόκειται για αντικείμενο αρχαίας προέλευσης.

Εικονογραφία και χαρακτηριστικά

Νομισματολογικές μελέτες προσδιόρισαν τη χρονολόγηση του ευρήματος περίπου μεταξύ 281 και 261 π.Χ. Στη μία όψη απεικονίζεται η θεά Αθηνά, ενώ στην άλλη παρουσιάζεται μορφή με κάλυμμα κεφαλής, που κρατά δόρυ και αδράχτι.

Το νόμισμα έχει διάμετρο περίπου 12 χιλιοστά, μέγεθος που θεωρείται τυπικό για την εποχή.

Πιθανή χρήση ως κτέρισμα

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε το αντικείμενο είναι γνωστή στους αρχαιολόγους, καθώς στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί ανασκαφές που έδειξαν ότι χρησιμοποιούνταν ως νεκροταφείο ήδη από την Εποχή του Σιδήρου.

Εκτός από το νόμισμα, έχουν βρεθεί κατά καιρούς θραύσματα κεραμικής, μεταλλικά αντικείμενα και άλλα ευρήματα, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο το νόμισμα να είχε τοποθετηθεί ως κτέρισμα σε ταφή.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τέτοιου είδους αντικείμενα συχνά λειτουργούσαν ως αναμνηστικά ή συμβολικά στοιχεία, συνδεδεμένα με τη ζωή ή τις εμπειρίες του νεκρού, προσδίδοντας στο εύρημα ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική αξία.

