Γαστούνη: Έσπασαν και έκαψαν το νέο μαγαζί του περιπτερά – Δεύτερο χτύπημα μετά την επίθεση από 20 Ρομά

Άγνωστοι διέλυσαν και πυρπόλησαν το κατάστημα που ετοίμαζε να ανοίξει ο περιπτεράς, αναβιώνοντας τον φόβο μετά την επίθεση του Φεβρουαρίου.

Σκηνές που θυμίζουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη Γαστούνη, όταν άγνωστοι εισέβαλαν σε κατάστημα και το κατέστρεψαν ολοσχερώς, βάζοντας στη συνέχεια φωτιά στην αποθήκη του.

Στόχος της επίθεσης ήταν το νέο μαγαζί που ετοίμαζε να ανοίξει περιπτεράς της περιοχής, ο οποίος πριν από περίπου δύο μήνες είχε βρεθεί στο επίκεντρο βίαιου περιστατικού με ομάδα περίπου 20 Ρομά. Το νέο χτύπημα έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ένα ήδη φορτισμένο κλίμα.

Νέο χτύπημα πριν από το νέο ξεκίνημα

Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έσπασαν την πρόσοψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας αντικείμενα, μπήκαν στο εσωτερικό και προχώρησαν σε εκτεταμένες καταστροφές. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές και να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να φτάνουν στο σημείο, ενώ την έρευνα παρακολουθεί και ανώτατος αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Οι αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών.

Το περιστατικό δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από όσα είχαν προηγηθεί τον Φεβρουάριο. Τότε, αφορμή φέρεται να ήταν ένα επεισόδιο μικροκλοπής από ανήλικο, που εξελίχθηκε σε μαζική επίθεση στο περίπτερο του ίδιου επαγγελματία. Ο ίδιος, ο γιος του και ένας πολίτης που προσπάθησε να βοηθήσει είχαν δεχτεί επίθεση, ενώ το κατάστημα είχε υποστεί ζημιές.

Μετά από εκείνο το περιστατικό, ο περιπτεράς είχε αποφασίσει να κλείσει, δηλώνοντας ότι φοβάται για την ασφάλεια της οικογένειάς του. Η προσπάθεια επιστροφής του, μέσα από ένα νέο ξεκίνημα, φαίνεται πως χτυπήθηκε πριν καν προλάβει να πάρει μορφή.

Το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να μιλούν για κλιμάκωση της βίας και να ζητούν πιο ισχυρή παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το βάρος να πέφτει πλέον στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

