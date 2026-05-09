Κίνα: Έζησε 8 χρόνια με ένα μεταλλικό ξυλάκι φαγητού καρφωμένο στον λαιμό του

Άνδρας πέρασε οκτώ χρόνια με ένα μεταλλικό ξυλάκι κολλημένο στο λαιμό του.

Ένας άνδρας από την πόλη Νταλιάν της Κίνας έζησε για οκτώ ολόκληρα χρόνια με ένα μακρύ μεταλλικό ξυλάκι φαγητού (chopstick) καρφωμένο στον λαιμό του, πριν τελικά οι γιατροί καταφέρουν να το αφαιρέσουν.

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα άντεχαν ούτε λίγα λεπτά με ένα μεταλλικό αντικείμενο 12 εκατοστών στην περιοχή του φάρυγγα, ο 46χρονος Γουάνγκ το θεωρούσε «ανεκτό» για σχεδόν μια δεκαετία.

«Δεν άξιζε τον κόπο»: Γιατί δεν ήθελε να το αφαιρέσει

Το περιστατικό ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια, όταν ο Γουάνγκ κατάπιε κατά λάθος ολόκληρο το μεταλλικό ξυλάκι ενώ έτρωγε. Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις συνθήκες, αναφορές του νοσοκομείου υποδηλώνουν ότι εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ.

Παρά την αρχική αίσθηση πνιγμού και τον διακοπτόμενο πόνο, ο άνδρας δεν αντιμετώπισε δυσκολία στην αναπνοή. Όταν ενημερώθηκε τότε από τους γιατρούς ότι για την αφαίρεση απαιτούνταν χειρουργική τομή με σοβαρούς κινδύνους, αποφάσισε ότι «δεν άξιζε τον κόπο» και συνέχισε τη ζωή του κανονικά.

Αποφάσισε να το αφαιρέσει λόγω αφόρητου πόνου μετά από 8 χρόνια

Πρόσφατα, ο Γουάνγκ άρχισε να υποφέρει από πόνο κάθε πρωί, ο οποίος δεν υποχωρούσε ούτε με παυσίπονα. Επισκέφθηκε το Κεντρικό Νοσοκομείο του Νταλιάν, όπου οι γιατροί έμειναν άναυδοι βλέποντας στην ακτινογραφία το ραβδωτό αντικείμενο των 12 εκατοστών. Παρά την παρατεταμένη παραμονή του αντικειμένου, δεν βρέθηκε σοβαρή εξέλκωση ή αιμορραγία στον βλεννογόνο, αν και η παραμονή του εγκυμονούσε κινδύνους για τα γύρω αγγεία.

Οι γιατροί σχεδίασαν μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αφαίρεσης μέσω του στόματος, αποφεύγοντας το εξωτερικό χειρουργείο στον λαιμό που φοβόταν ο ασθενής. Ο Dr. Χουάνγκ Γουεϊπένγκ κατάφερε να αποκολλήσει και να τραβήξει ανέπαφο το ανοξείδωτο ξυλάκι.

