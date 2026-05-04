Cosmos Sport: Επίσημος χορηγός του Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος»

Η Cosmos Sport αποτέλεσε επίσημο χορηγό στον Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος», έναν από τους σημαντικότερους δρομικούς θεσμούς της Ελλάδας, που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια πορείας. Η υποστήριξη της διοργάνωσης εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου να στηρίζει σταθερά τον αθλητισμό εδραιώνοντας έτσι την ενεργό παρουσία του στον χώρο και ειδικά του running movement, μέσα από πρωτοβουλίες που

προάγουν έναν δραστήριο και πιο υγιή τρόπο ζωής.

Η Cosmos Sport σημειώνει δυναμική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, διατηρώντας τέσσερα φυσικά καταστήματα σε κομβικά σημεία της πόλης: στην οδό Αγίας Σοφίας, στον Εύοσμο, στο Makedonia Mall και στο Mediterranean Cosmos. Η στήριξη του μεγαλύτερου δρομικού γεγονότος της χρονιάς επιβεβαιώνει τη σύνδεσή της με την τοπική αθλητική κοινότητα, τη δέσμευσή της και το γνήσιο ενδιαφέρον της για τη βελτίωση της καθημερινότητας της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκεντρώνονται στο Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» με ένα κοινό πάθος∙ τον αθλητισμό. Η διοργάνωση, στην οποία οι συμμετοχές ξεπερνούν τους 15.000, αποτελεί μια μεγάλη γιορτή που έχει ως στόχο να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Αποτελεί σημείο συνάντησης για επαγγελματίες και ερασιτέχνες, καθώς και για πλήθος θεατών, μικρών και μεγάλων, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό κλίμα ενέργειας, συγκίνησης και έμπνευσης, από το οποίο η Cosmos Sport δεν θα μπορούσε να λείπει.

Αποφάσισε δυναμικά να σταθεί στο πλευρό των δρομέων τόσο πριν όσο κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη αθλητική εμπειρία. Μέσα από σειρά στοχευμένων ενεργειών που έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση, η Cosmos Sport κατάφερε να αφήνει το δικό της στίγμα. Στο Shake Out Run, το οποίο έλαβε χώρα τη προηγούμενη μέρα, οι δρομείς προετοιμάστηκαν κατάλληλα για να «πιάσουν» τον ρυθμό του αγώνα, ενώ την ημέρα του Μαραθωνίου, έλαβαν εκπτωτικά κουπόνια για το running εξοπλισμό τους, εξασφαλίζοντας όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επόμενή τους πρόκληση. Η εμπειρία ολοκληρωνόταν με τους συμμετέχοντες να απαθανατίζουν τον τερματισμό τους στο Cosmos Photo Corner, αποκτώντας ένα

πολύτιμο ενθύμιο της στιγμής.

Η Ειρήνη Γενναράκη, Brand Marketing Manager της Cosmos Sport, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις στην Ελλάδα. Τέτοιες στιγμές δίνουν ιδιαίτερο νόημα στην δραστηριότητα της Cosmos Sport. Κάθε ευκαιρία που επιβραβεύει την ενεργό συμμετοχή στη ζωή, μέσα από τον αθλητισμό που για εμάς αποτελεί βασικό άξονα δράσης, θα μας βρίσκει αρωγούς. Όπως οι αθλητές παραμένουμε, προσηλωμένοι και πιστοί

στο όραμά μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο».

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, αποτελεί σταθερό αρωγό των μεγαλύτερων σημαντικών μαραθωνίων, ανάμεσα στους οποίους ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και ο Διεθνής Μαραθώνιος Ολυμπίας, αλλά και άλλων

διοργανώσεων της χώρας.

Διατηρώντας την ισχυρή και αναπτυξιακή της πορεία σε Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζει να πρωτοπορεί στον χώρο του αθλητικού retail. Με επίκεντρο το πάθος για τον αθλητισμό και την προσφορά στην τοπική κοινωνία, ο Όμιλος παραμένει πιστός στην υπόσχεσή του: Together We Make Cosmos A Better Place.