BLACKROLL®: Global Official Recovery & Mobility Partner στο πρώτο HYROX Athens

Η BLACKROLL®, brand του Ομίλου Φάις και Global Official Partner του HYROX στον τομέα Recovery & Mobility, ολοκλήρωσε τη δυναμική παρουσία της στο πρώτο HYROX Athens, που πραγματοποιήθηκε στις 5–6 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως branded booth, σχεδιασμένο σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια ταυτότητα της BLACKROLL®, βρισκόταν σε κομβικό σημείο κατά μήκος της αγωνιστικής διαδρομής, δημιουργώντας ένα φυσικό σημείο επαφής τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές. Προσέφερε σε αθλητές και επισκέπτες εξειδικευμένες συνεδρίες αποκατάστασης με τα προηγμένα BLACKROLL® Compression Boots, Foam Rollers και Fascia Guns που μπορούν να βρουν μέσω του επίσημου e-shop blackroll.gr.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία και τα προϊόντα της BLACKROLL® και να εντάξουν το mobility και το recovery στη δική τους HYROX εμπειρία - είτε πριν από τον αγώνα, στο πλαίσιο του warm-up και της προετοιμασίας, είτε μετά τον τερματισμό, για αποφόρτιση και αποκατάσταση.

Στο booth δημιουργήθηκαν διαφορετικά Recovery & Mobility touchpoints, μεταξύ των οποίων:

10-minute BLACKROLL® Compression Boots sessions,χωρίς χρέωση, με υψηλή συμμετοχή και συνεχή ροή αθλητών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν registration μέσω QR code πριν από το session.

Mobility Area με BLACKROLL® Foam Rollers και self-myofascial release tools, για προετοιμασία και αποκατάσταση.

BLACKROLL® Fascia Gun & Foam Rolling Experience, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν διαφορετικές λύσεις για στοχευμένο recovery.

Προβολή του νέου BLACKROLL® brand video, παρουσιάζοντας το ευρύτερο brand universe γύρω από το movement, το recovery και το wellbeing.

Η σταθερά υψηλή επισκεψιμότητα και το έντονο ενδιαφέρον για τα recovery sessions ανέδειξαν τη BLACKROLL® ως ουσιαστικό μέρος της συνολικής HYROX εμπειρίας, συνδέοντας το performance με την προετοιμασία, την αποκατάσταση και την επιστροφή στην επόμενη πρόκληση.

Το πρώτο HYROX Athens αποτέλεσε ένα σημαντικό brand platform για τη BLACKROLL® στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας την παρουσία της σε μία ιδιαίτερα ενεργή αθλητική κοινότητα και αναδεικνύοντας τον ρόλο του recovery και του mobility ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης αθλητικής εμπειρίας.

H BLACKROLL® ανήκει στο Brand Portfolio του Ομίλου Φάις.

Δείτε στιγμιότυπα από την παρουσία της BLACKROLL® στο πρώτο HYROX Athens εδώ: