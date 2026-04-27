Καψούρης οδηγός «κερνάει» Βίσση και Θεοδωρίδου στο αστικό λεωφορείο! (vid)

Οδηγός λεωφορείου στα Χανιά έγινε viral παίζοντας καψουροτράγουδα κατά τη διάρκεια του δρομολογίου

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο από αστικό λεωφορείο στα Χανιά, με πρωταγωνιστή τον οδηγό που φαίνεται να περνά τη φασούλα του και να μοιράζεται τα feelings του με τους επιβάτες.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς Κουνουπιδιανά, από τα ηχεία του λεωφορείου ακούγεται το «Τρένο» της Άννα Βίσση, με νεαρούς επιβάτες να σιγοτραγουδούν και να συμμετέχουν στο κλίμα.

Το σκηνικό, μάλιστα, δεν ήταν one-off. Δύο ημέρες αργότερα, ο οδηγός επέστρεψε στο ίδιο mood, αυτή τη φορά, όμως, με τραγούδια της Νατάσας Θεοδωρίδου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το virality της καψούρας του.

Τα βίντεο αναρτήθηκαν στο TikTok και συγκέντρωσαν εκατοντάδες σχόλια, με τους χρήστες να αναρωτιούνται «ποια τον πλήγωσε», ενώ αρκετοί είδαν την κατάσταση ως μια απρόσμενη αλλά ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης.

Δεν έλειψαν και τα σχόλια από χρήστες άλλων πόλεων, που θα ήθελαν να ζήσουν κάτι αντίστοιχο, μετατρέποντας ένα απλό δρομολόγιο σε… μικρή συναυλία εν κινήσει.

