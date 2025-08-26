«Μου επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές»: Οδηγός λεωφορείου δέχτηκε επίθεση από επιβάτη (vid)

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Βάρκιζα–Βάρη, όταν επιβάτης ήρθε στα χέρια με τον οδηγό μετά από έντονη λογομαχία για τα αραιά δρομολόγια. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και διερευνάται από τις αρχές.

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (25/8) σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Βάρκιζα–Βάρη, όταν ένας επιβάτης ήρθε στα χέρια με τον οδηγό, μετά από έντονη λογομαχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντιπαράθεση ξεκίνησε εξαιτίας της καθυστέρησης και της αραίωσης των δρομολογίων, γεγονός που φαίνεται να προκάλεσε την οργή του επιβάτη.

Στο βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ καταγράφεται η στιγμή της σύρραξης, με τον επιβάτη να επιτίθεται στον οδηγό, ενώ μια επιβάτιδα φώναζε για βοήθεια, επισημαίνοντας ότι κατέγραφε τα πάντα.

Το περιστατικό εξετάζεται από τις αρχές, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και σε περαιτέρω ενέργειες.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο και την καταγγελία του 22χρονου οδηγού:

