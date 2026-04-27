Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ο 20χρονος δράστης πόζαρε δίπλα στον Κασιδιάρη το 2021

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ στο φως έρχεται υλικό από το παρελθόν του 20χρονου.

Νέα διάσταση στην υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο δίνει η αποκάλυψη φωτογραφίας από το παρελθόν, στην οποία ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης εμφανίζεται να ποζάρει με τον Ηλίας Κασιδιάρης.

Η εικόνα, που σύμφωνα με πληροφορίες χρονολογείται από το 2021, δημοσιοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση της δημοσιογράφου Ρένα Κουβελιώτη και συνοδεύεται από σχόλια που επιχειρούν να συνδέσουν το παρελθόν του δράστη με συγκεκριμένα ιδεολογικά περιβάλλοντα.

Το παρελθόν που επανέρχεται στο προσκήνιο

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτογραφία είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συγγενικό πρόσωπο του 20χρονου, με αφορμή ευχές προς τον Ηλία Κασιδιάρη. Η ανάρτηση φέρεται να έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία η Χρυσή Αυγή είχε ήδη καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση.

Η επανεμφάνιση της εικόνας έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από το προφίλ του δράστη, ο οποίος κατηγορείται ότι στις 22 Απριλίου επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έναν 27χρονο στον Άγιο Δημήτριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς ως ανήλικος είχε συλληφθεί σε περιστατικό όπου φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Η ανάρτηση που πυροδότησε αντιδράσεις

Στην ανάρτησή της, η Ρένα Κουβελιώτη αναφέρει:

«Το αγοράκι της φωτογραφίας με τον έγκλειστο Kασιδιάρη είναι ο καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου .

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές ο νεαρός που στις 22/4 κάρφωσε ένα μαχαίρι 20 εκατοστών στην καρδιά του 27χρονου είχε συλληφθεί κ ως ανήλικος γιατί είχε στην κατοχή του πάλι μαχαίρι σε συμπλοκή !!!

Εδώ βλέπουμε πως το 2021 δηλαδή μετά την απόφαση της δικαιοσύνης ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλώς πολιτικό κόμμα, αλλά λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, η μητέρα του δράστη εύχεται χρόνια πολλά στον έγκλειστο Kασιδιάρη αναδημοσιεύοντας με περηφάνεια παλαιότερη φωτογραφία του παιδιού της με την επισήμανση «κρατάμε γερά τις Θερμοπύλες «»!!»

Η δημοσιογράφος συνεχίζει, σχολιάζοντας το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο:

«Ακόμα κ εσείς οι φασίστες που έχετε μπει στο προφίλ μου κ βρίζετε χυδαία σας συμβουλεύω να απομακρύνετε τα παιδιά σας από όλη αυτήν την υποκουλτούρα της χρυσής αυγής , της υπεροχής των όπλων , της βίας , του μίσους , την δήθεν αντρικής φιγούρας που καθαρίζει με όπλα ή ξύλο .

Μη σκεφτείτε την κοινωνία κ τα άλλα παιδιά ( δεν σας βάζω δύσκολα ) σκεφτείτε εσάς κ τα καμάρια σας !»

