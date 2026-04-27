Φρίκη στη Χίο: Οικιακή βοηθός κακοποιεί βάναυσα 98χρονο - Η στιγμή που μπαίνει στο δωμάτιο η κόρη του (vid)

Ο 98χρονος Παναγιώτης έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της κακοποίησης που φέρεται να υπέστη στο σπίτι του.

Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες που ήρθαν στο φως από τη Χίο, με οικιακή βοηθό να κακοποιεί βάναυσα έναν 98χρονο άνδρα με άνοια, μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο ηλικιωμένος Παναγιώτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, φαίνεται πως πέρασε τις τελευταίες του ημέρες μέσα σε ένα πραγματικό μαρτύριο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, ο 98χρονος ζητά βοήθεια και προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του μέσα στη νύχτα. Στο δωμάτιο μπαίνει η οικιακή βοηθός, η γυναίκα που είχε προσληφθεί για να τον φροντίζει, και αντί να τον βοηθήσει, α ρχίζει να τον χτυπά με δύναμη στο κεφάλι.

Το βίντεο που αποκάλυψε τη φρίκη

Οι εικόνες είναι σκληρές. Η γυναίκα φαίνεται να ταρακουνά τον ηλικιωμένο, να του τραβά το αυτί και τα μαλλιά, να τον χτυπά ξανά και να προσπαθεί να του δέσει τα χέρια. Ο ίδιος, ανήμπορος να αντιδράσει, προσπαθεί να την σταματήσει, ενώ εκείνη φτάνει στο σημείο να του κλείσει το στόμα με τη βία.

Όταν χτυπά η πόρτα και στο δωμάτιο μπαίνει η κόρη του 98χρονου, η οικιακή βοηθός σταματά αμέσως και αρνείται τα πάντα. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικός:

– Μ. τον χτύπησες.

– Όχι καλέ. Παναγίτσα μου.

– Μ. τον χτύπησες.

– Όχι καλέ.

– Το είδα από την κάμερα Μ.

– Όχι καλέ… Σε παρακαλώ.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η κακοποίηση δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όπως καταγγέλλουν, για περίπου έναν μήνα οι δύο ηλικιωμένοι γονείς της κυρίας Δέσποινας ζούσαν έναν εφιάλτη πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς οι δικοί τους άνθρωποι να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Οι υποψίες ξεκίνησαν όταν η κόρη τους είδε μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας της. Λίγο αργότερα, η ίδια η ηλικιωμένη φέρεται να είπε στην οικογένεια ότι η γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι ήταν «κακός άνθρωπος». Τότε αποφασίστηκε να τοποθετηθεί κάμερα.

«Αυτή έμενε εδώ με τη μητέρα μου, μόνη. Κάποιο πρωί βρήκα έναν μώλωπα στο πρόσωπο της μητέρας μου. Τότε μου μπήκαν υποψίες. Η μητέρα μου κάποιες φορές μας είπε ”είναι κακός άνθρωπος αυτή που είναι εδώ”. Τότε υποψιαστήκαμε και βάλαμε κάμερα. Μας λέει ”δεν με πειράζει που βάλατε κάμερα, εγώ κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου”», λέει η κόρη των ηλικιωμένων.

Η στιγμή που η κόρη αντίκρισε τον πατέρα της

Η κόρη του 98χρονου περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον πατέρα της μετά την κακοποίηση. Μια εικόνα που, όπως λέει, την έκανε να σοκαριστεί και να καταρρεύσει.

«Εγώ (τον πατέρα) τον πρόφτασα σε εμβρυακή στάση, να λέει ”εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια” και έτρεμε. Εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα τόσο πολύ βλέποντας τον πατέρα μου, που αυτό που έκανα ήταν να τον έχω αγκαλιά και να τον φιλάω και να κλαίω», λέει η κόρη του.

Η φρικιαστική συμπεριφορά της 70χρονης, υπηκοότητας Ρουμανίας, αποκαλύφθηκε τυχαία ένα βράδυ, όταν συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας μπήκε να ελέγξει την κάμερα. Αυτό που είδε, όπως περιγράφει, ήταν τον ηλικιωμένο να προσπαθεί να αντισταθεί και να παρακαλά, ενώ η οικιακή βοηθός επιχειρούσε να του δέσει τα χέρια.

«Μπήκα εγώ τυχαία να τσεκάρω την κάμερα και είδα αυτό το πράγμα. Παρατηρώ ότι η οικιακή βοηθός προσπαθεί να δέσει τα χέρια του παππού μου με μία κορδέλα από την ρόμπα της γιαγιάς μου και ο παππούς μου να αντιστέκεται, να της λέει για όνομα του Θεού, το είπε παρά πολλές φορές και αυτή να τον χτυπάει στο κεφάλι. Να του τραβάει τα μαλλιά», λέει ανιψιά της οικογένειας.

Μετά την αποκάλυψη, η οικογένεια κατέθεσε μήνυση σε βάρος της οικιακής βοηθού. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι συγγενείς, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, απόφαση που προκάλεσε την έντονη οργή τους.

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη. Αυτή έφυγε, είναι εκτός Χίου, προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίσει το έργο της».

Η οικογένεια υποστηρίζει ακόμη ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι εικόνες από το βίντεο έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ