Τέλος η απομόνωση: Η Ισπανία ανοίγει 3 ενεργειακούς δρόμους προς την Ευρώπη

Μεγάλα ενεργειακά έργα φέρνουν την Ισπανία πιο κοντά στην Ευρώπη: νέα καλώδια, συνεργασία με Ιρλανδία και στόχος εξαγωγής πράσινης ενέργειας έως το 2030.

Σε μια κρίσιμη καμπή για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, η Ισπανία επιχειρεί να ανατρέψει τον ρόλο της ως «ενεργειακού νησιού», προωθώντας ένα φιλόδοξο πλέγμα διασυνδέσεων που φιλοδοξεί να ενισχύσει τις εξαγωγές πράσινης ενέργειας.

Το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης της χώρας υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας για τη διερεύνηση νέων ενεργειακών οδών, δίνοντας το στίγμα μιας πιο εξωστρεφούς στρατηγικής.

Πλεόνασμα ενέργειας

Η Ισπανία συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους της Ευρώπης στις ανανεώσιμες πηγές, κυρίως στην αιολική και ηλιακή ενέργεια. Ωστόσο, η έλλειψη επαρκών υποδομών αποθήκευσης ενέργειας καθιστά αναγκαία είτε την άμεση κατανάλωση είτε την εξαγωγή της παραγόμενης ενέργειας.

Παρά τη δυναμική της, η χώρα διατηρεί χαμηλό επίπεδο διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ευρώπη, μόλις στο 4,3% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο το 15% έως το 2030.

Το «στενό πέρασμα» της Γαλλίας

Σήμερα, το ισπανικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ανδόρα και το Μαρόκο, με τη Γαλλία να αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η υφιστάμενη ικανότητα ανταλλαγής με την ηπειρωτική Ευρώπη φτάνει τα 3 GW, επίπεδο που χαρακτηρίζεται περιορισμένο για τις ανάγκες της Ιβηρικής Χερσονήσου. Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι διαχειριστές, η ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων αποτελεί μονόδρομο για την ενεργειακή απεξάρτηση από τα σημερινά εμπόδια.

Τα τρία έργα που αλλάζουν το παιχνίδι

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται τρία μεγάλα projects:

Apollo Link: Υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέει την Ισπανία με την Ιταλία, με δυναμικότητα 2.000 MW και εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας το 2032.

Διασύνδεση Βισκαϊκού Κόλπου: Νέα γραμμή μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας που θα αυξήσει την ικανότητα ανταλλαγής έως τα 5.000 MW.

Νέα συνεργασία με Ιρλανδία: Ένα υπό διερεύνηση έργο που ανοίγει προοπτικές για απευθείας ενεργειακή σύνδεση με τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Στρατηγική συνεργασία με την Ιρλανδία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμφωνία με την Ιρλανδία. Τα δύο υπουργεία Ενέργειας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με ορίζοντα τριετίας, με στόχο την από κοινού διερεύνηση μιας νέας διασύνδεσης.

Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υλοποίηση ενός έργου που χαρακτηρίζεται ήδη ως τεχνικά απαιτητικό αλλά στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Το στοίχημα της επόμενης δεκαετίας

Η επιτυχία των σχεδίων αυτών αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Ισπανίας ως βασικού εξαγωγέα καθαρής ενέργειας, μειώνοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή απομόνωση της Ιβηρικής.

Με το βλέμμα στο 2030, η χώρα επιδιώκει όχι μόνο να καλύψει τους ευρωπαϊκούς στόχους διασύνδεσης, αλλά και να μετατραπεί σε κομβικό παίκτη στη νέα πράσινη ενεργειακή εποχή.

