Streamer περπατούσε από τη Φιλαδέλφεια στην Καλιφόρνια και παρασύρθηκε από όχημα σε live μετάδοση (vid)

Streamer του Twitch περπατούσε από τη Φιλαδέλφεια στην Καλιφόρνια και χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Ο Isaiah Thomas, γνωστός στο διαδίκτυο ως «Hmblzayy», κατέγραψε σε ζωντανή ροή τη στιγμή που χτυπήθηκε από όχημα ενώ περπατούσε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Interstate 40 στην Ιντιάνα. Ο streamer βρισκόταν στην 34η ημέρα μιας διαδρομής 100 ημερών, με στόχο να διανύσει με τα πόδια την απόσταση από τη Φιλαδέλφεια μέχρι την Καλιφόρνια.

Ο Thomas πραγματοποιούσε την πορεία των 4.800 χιλιομέτρων φορώντας γιλέκο υψηλής ορατότητας, ενώ πίσω του ακολουθούσε ένα μπλε Mazda ως όχημα προστασίας. Η κατάσταση πήρε δυσάρεστη τροπή όταν ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του Mazda, με αποτέλεσμα το όχημα προστασίας να παρασύρει τον Thomas και να τον ρίξει στο έδαφος με μεγάλη ορμή.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ίδιος κατάφερε να σηκωθεί, αναφέροντας στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι τον έσωσε η ζώνη στήριξης πλάτης που φορούσε.

Ο ιερός σκοπός πίσω από το εγχείρημα

Ο Thomas έχει θέσει ως στόχο τη συγκέντρωση 200.000 δολαρίων για τη δημιουργία του «HMBL University», ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για αποφοίτους λυκείου που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο.

Όπως αναφέρει στη σελίδα του στο GoFundMe, ο ίδιος αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές του στο δεύτερο έτος επειδή οι γονείς του δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα, και πλέον θέλει να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους που αντιμετωπίζουν τα ίδια εμπόδια.

«Ο διάβολος δεν θα νικήσει»: Οι πρώτες δηλώσεις του streamer μετά το ατύχημα

Μετά το ατύχημα, ο streamer μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του τοποθετήθηκε κολάρο στον αυχένα. Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram μέσα από το νοσοκομείο, καθησύχασε τους 237.000 ακολούθους του: «Ο Θεός είναι μεγάλος, είμαι καλά. Θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον αγώνα, δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να νικήσει! Θα συνεχίσουμε αυτόν τον μαραθώνιο στον οποίο με έβαλε ο Θεός».

Μέχρι στιγμής, ο Thomas έχει συγκεντρώσει περίπου 46.000 δολάρια από τον στόχο των 200.000. Παρά τον τραυματισμό του, παραμένει αποφασισμένος να αναρρώσει σύντομα και να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

