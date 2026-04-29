Πασίγνωστη αεροπορική εταιρεία έκλεισε τη βάση της σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και μείωσε τις προγραμματισμένες πτήσεις της

Η Ryanair έκλεισε την αεροπορική της βάση στο Βερολίνο και μείωσε τις προγραμματισμένες πτήσεις της κατά 50%.

Η Ryanair επέλεξε να κλείσει τη βάση της στο Βερολίνο, αιτιολογώντας την απόφασή της λόγω των «υψηλών τελών» λειτουργίας στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους θα μειώσει κατά 50% τις προγραμματισμένες πτήσεις της από και προς τη γερμανική πρωτεύουσα για το χειμερινό πρόγραμμα. Οι πτήσεις αυτές πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιταλία, η Σουηδία, η Σλοβακία και η Αλβανία.

Το ιστορικό των αποχωρήσεων από τη Γερμανία

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ιρλανδική εταιρεία προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες στη γερμανική αγορά. Το 2019, είχε κλείσει τις βάσεις της στη Φρανκφούρτη, το Ντίσελντορφ και τη Στουτγάρδη, επικαλούμενη τους υψηλούς φόρους στην αεροπορία, γεγονός που οδήγησε στην απόσυρση 13 αεροσκαφών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ryanair κατηγορεί τη γερμανική αεροπορική πολιτική για «υπερβολικό» κόστος, το οποίο θεωρεί ανεπαρκές για την αντιμετώπιση μιας «αθεράπευτης αναποτελεσματικότητας».

Προειδοποίηση και προς την Ισπανία

Παράλληλα, η Ryanair έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα και στην Ισπανία. Με αφορμή την αύξηση των αεροδρομιακών τελών από την Aena, η εταιρεία προειδοποίησε για πιθανή μείωση της προσφοράς θέσεων ενόψει του 2027. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη για φέτος η εταιρεία περιέκοψε 1,2 εκατομμύρια θέσεις σε περιφερειακά αεροδρόμια της Ισπανίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Eddie Wilson, δήλωσε ότι η μονοπωλιακή τιμολόγηση οδηγεί αναπόφευκτα σε τέτοιες αποφάσεις, αναφερόμενος στην πρόθεση της Aena να αυξήσει τα τέλη κατά 21% συν τον πληθωρισμό.

