Σε δημοπρασία το κατασχεμένο super yacht «Royal Romance»: Πλωτό παλάτι αξίας 200 εκατ. δολαρίων

Η Ουκρανία βγάζει σε δημοπρασία το υπερπολυτελές «Royal Romance». Το κατασχεμένο γιοτ αναμένεται να αποφέρει εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά super yachts στον κόσμο, το Royal Romance, ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, καθώς η Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Ουκρανίας προχωρά στη δημοπράτησή του, με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων.

Το πολυτελές πλοίο, που αποτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια, ανήκε μέχρι πρότινος στον Βίκτορ Μέντβεντσουκ, πρόσωπο με στενές σχέσεις με τη ρωσική ηγεσία. Κατασχέθηκε τον Μάρτιο του 2022 σε χωρικά ύδατα της Κροατία, λίγο μετά την έναρξη της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και πλέον έχει περάσει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Μια ασυνήθιστη δημοπρασία

Τη διαδικασία πώλησης έχει αναλάβει ο ολλανδικός οίκος Troostwijk Auctions, επιλογή που προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία εξειδικεύεται κυρίως σε βιομηχανικό εξοπλισμό και όχι σε υπερπολυτελή σκάφη τέτοιου μεγέθους και αξίας.

Το εγχείρημα θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς η πρόκληση δεν είναι μόνο η τεχνική διεκπεραίωση της πώλησης, αλλά και η προσέλκυση αγοραστών με τη δυνατότητα να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ένα πλωτό «παλάτι» 92 μέτρων

Το «Royal Romance» ξεχωρίζει όχι μόνο για την αξία του, αλλά και για τα χαρακτηριστικά του. Με μήκος 92 μέτρα, έξι επίπεδα και πολλαπλά καταστρώματα, προσφέρει υποδομές που παραπέμπουν σε πολυτελές ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών.

Στο εσωτερικό του φιλοξενεί δεκάδες χώρους διαμονής, με πολυτελείς καμπίνες σχεδιασμένες για άνετη φιλοξενία επισκεπτών, ενώ δεν λείπουν οι εγκαταστάσεις ευεξίας, όπως σπα, γυμναστήριο και χώρος περιποίησης.

Ξεχωρίζει επίσης η μεγάλη πισίνα με καταρράκτη στο πίσω μέρος του σκάφους, αλλά και ο πλήρως εξοπλισμένος κινηματογράφος, στοιχεία που υπογραμμίζουν τον χαρακτήρα του ως «πλωτού παλατιού».

Σε αναμονή της τελικής διαδικασίας

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της δημοπρασίας ούτε η τιμή εκκίνησης. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι το ενδιαφέρον θα είναι διεθνές και ότι η τελική τιμή θα κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Για την Ουκρανία, η πώληση του «Royal Romance» αποτελεί όχι μόνο μια οικονομική ενίσχυση, αλλά και ένα συμβολικό βήμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με πρόσωπα του ρωσικού κύκλου επιρροής.

