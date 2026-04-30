Ούτε το Λονδίνο, ούτε το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο «περπατήσιμη» πόλη στον κόσμο

Στην πρόσφατη έκδοση της διεθνούς κατάταξης «Best 100 Walking Cities» για το 2026, που συντάσσεται από την πλατφόρμα δωρεάν ξεναγήσεων GuruWalk, η Ρώμη ανακηρύχθηκε ως «η πιο περπατήσιμη πόλη στον κόσμο». Πρόκειται για τη λίστα με τις πόλεις που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει περπατώντας.

Η ιταλική πόλη μάλιστα, διατήρησε αυτή την πρωτιά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Μαδρίτη, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι, που έμειναν αρκετά πιο πίσω, στην ένατη και ενδέκατη θέση αντίστοιχα.

Μετά τη Ρώμη και τη Μαδρίτη ακολουθούν η Βουδαπέστη και η Πράγα στην τρίτη και τέταρτη θέση, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται η Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, το Πόρτο και η Βαρκελώνη. Για τη δημιουργία αυτής της κατάταξης, οι αναλυτές δεν βασίζονται σε θεωρητικές μετρήσεις, αλλά στις πραγματικές εμπειρίες των τουριστών που συμμετέχουν σε οργανωμένες ξεναγήσεις.

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται δίνοντας 65% βαρύτητα στον συνολικό αριθμό ταξιδιωτών και 35% στο επίπεδο ικανοποίησής τους, με βάση την ιδέα ότι η καλύτερη απόδειξη της «περπατησιμότητας» μιας πόλης είναι ο αριθμός των ανθρώπων που ήδη την εξερευνούν με τα πόδια.

Η Ισπανία έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη λίστα

Πέρα από την επιτυχία της Μαδρίτης, τα φετινά δεδομένα καθιστούν την Ισπανία ως την παγκόσμια δύναμη στον αστικό τουρισμό με τα πόδια, καταφέρνοντας να τοποθετήσει 19 πόλεις της ανάμεσα στις 100 καλύτερες του κόσμου, πολύ μπροστά από χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία.

Αυτή η υπεροχή φαίνεται και στην κορυφή της λίστας, με πέντε ισπανικούς προορισμούς μέσα στους 25 καλύτερους στον κόσμο. Μαζί με τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη (8η θέση), βρίσκονται πόλεις με μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά όπως η Σεβίλλη (12η), το Τολέδο (17ο) και το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (22ο).

Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει την εντυπωσιακή άνοδο της Κορούνια, που ανεβαίνει σαράντα θέσεις και μπαίνει στο top 50, την πρόοδο του Οβιέδο (58η θέση) και το ντεμπούτο της Βαγιαδολίδ (71η θέση), που εμφανίζεται για πρώτη φορά στη λίστα.

Άνοδος στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, καταρρέει η Βενετία

Σε διεθνές επίπεδο, η μελέτη αποκαλύπτει μια αλλαγή τάσης με την αυξανόμενη παρουσία ασιατικών και λατινοαμερικανικών προορισμών. Πόλεις όπως το Τόκιο, που ανεβαίνει στη 20ή θέση, καθώς και η Σανγκάη (62η) και η Σιγκαπούρη (70ή), αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους πεζοπόρους ταξιδιώτες. Παράλληλα, προορισμοί όπως το Σαντιάγο της Χιλής (25η), το Μπουένος Άιρες (34η) και η Πόλη του Μεξικού (33η) βελτιώνουν σημαντικά τη θέση τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στην άλλη πλευρά, βρίσκεται η Βενετία. Η θρυλική πόλη των καναλιών σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση σε όλη την Ευρώπη στη φετινή έκδοση, καταρρέοντας από τη 15η στην 91η θέση. Μια ιστορική πτώση που οι υπεύθυνοι της έρευνας αποδίδουν άμεσα στα προβλήματα που προκαλεί ο υπερτουρισμός και η έντονη συμφόρηση που αντιμετωπίζει η ιταλική πόλη.

