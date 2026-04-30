Μια νέα γέφυρα μήκους 1,19 χλμ που εγκαινιάστηκε στο Ελσίνκι έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Η Φινλανδία σηματοδοτεί ένα ορόσημο στον τομέα των αστικών υποδομών με τα εγκαίνια μίας από τις μεγαλύτερες γέφυρες στον κόσμο αφιερωμένης στις σύγχρονες μετακινήσεις. Η νέα πολυτροπική (με την έννοια των πολλών ανοιγμάτων/καταστρωμάτων) γέφυρα του Ελσίνκι άνοιξε για το κοινό αυτόν τον Απρίλιο και έχει ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, όμως κανένα αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα δεν θα μπορέσει ποτέ να κυκλοφορήσει πάνω της.

Η γέφυρα Kruunuvuori ή Kruunuvuorensilta είναι ανοιχτή σε ποδήλατα, πεζούς και μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει μήκος περίπου 1,19 χιλιόμετρα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου για τη σύνδεση των κατοικημένων περιοχών στα ανατολικά της πόλης με το κέντρο. Πρόκειται για συνδέσεις που επιτρέπουν στους κατοίκους να φτάνουν εύκολα στο κέντρο χωρίς να θυσιάζουν τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με την απόλαυση του χρόνου στη φύση, καθώς το Ελσίνκι συγκαταλέγεται στις πιο πράσινες πόλεις του κόσμου.

Ένα έργο μηχανικής σχεδιασμένο να διαρκέσει 200 χρόνια

Το Σαββατοκύριακο των εγκαινίων της, η γέφυρα προσέλκυσε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους. Πρόκειται για ένα έργο σχεδιασμένο για το μέλλον, καθώς η γέφυρα Kruunuvuori εντυπωσιάζει όχι μόνο για τις διαστάσεις της αλλά και για τον σχεδιασμό της. Διαθέτει έναν πυλώνα ύψους άνω των 130 μέτρων και έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει περίπου 200 χρόνια.

Η δομή της γέφυρας περιλαμβάνει έξυπνο φωτισμό LED, ο οποίος αλλάζει χρώμα ανάλογα με την εποχή του χρόνου και την ώρα της ημέρας. Επιπλέον, διαθέτει ειδικά στοιχεία για την προστασία από τον άνεμο. Η γέφυρα έχει καμπύλο σχήμα που δεν είναι τυχαίο, καθώς οι ειδικοί επισημαίνουν ότι «βασίζεται όχι μόνο σε δομικούς λόγους, αλλά και στη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη: περπατώντας σε μια καμπύλη γέφυρα, ένα άτομο μπορεί να αντιληφθεί καλύτερα τον προορισμό».

Η βελτίωση που προσφέρει η γέφυρα στους κατοίκους του Ελσίνκι είναι σημαντική, καθώς έχει μειώσει αισθητά τις αποστάσεις μετακίνησης. Αν προηγουμένως η διαδρομή μεταξύ ορισμένων περιοχών και του κέντρου της πόλης ήταν περίπου 11 χιλιόμετρα, τώρα έχει μειωθεί σε περίπου 5,5 χιλιόμετρα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, το οποίο ο δήμαρχος του Ελσίνκι, χαρακτήρισε ως «ένα νέο, μοναδικό και συναρπαστικό ορόσημο», που εγκαινιάστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη πέτυχε το κατόρθωμα να μην καταγράψει κανένα θανατηφόρο τροχαίο για έναν ολόκληρο χρόνο.

