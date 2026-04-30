Κοντράρει ακόμα και την Κίνα: Η χώρα που ανακάλυψε κοίτασμα-μαμούθ, γνωστού βασικού ορυκτού για τις μπαταρίες

Η ασιατική χώρα που έχει εντοπίσει το μεγαλύτερο γνωστό κοίτασμα στον πλανήτη, ενός θεμελιώδους ορυκτού για τις μπαταρίες.

Η Νότια Κορέα παραμένει ακόμη έκπληκτη. Η χώρα έχει βρεθεί μπροστά σε ένα ορυκτό άγνωστο στο ευρύ κοινό, αλλά εξαιρετικά σημαντικό στην οικονομία. Ο αριθμός τα λέει όλα: περισσότερα από 104 εκατομμύρια τόνοι, ένας όγκος που ξεπερνά κατά πάνω από 20 φορές αντίστοιχα κοιτάσματα σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Κίνας για ένα βασικό σήμερα ορυκτό. Πρόκειται για τον ιλλίτη.

Ο ιλλίτης δεν είναι σπάνιος με την κλασική έννοια, καθώς πρόκειται για ένα στρατηγικό βιομηχανικό ορυκτό. Χρησιμοποιείται στη γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αποτελεί μέρος φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, ερευνάται για μπαταρίες και αποθήκευση ενέργειας και έχει την ικανότητα να απορροφά βαρέα μέταλλα και τοξικές ενώσεις. Τέσσερις βασικοί τομείς στην οικονομία κάθε χώρας.

Πώς επηρεάζεται η Κίνα

Η διεθνής αναταραχή οφείλεται στο ότι επηρεάζει άμεσα τη γειτονική της χώρα, την Κίνα, καθώς το Πεκίνο έχει χτίσει τη σιωπηλή του ισχύ πάνω σε αυτά τα υλικά, ελέγχοντας μεγάλο μέρος της παγκόσμιας διύλισης στρατηγικών ορυκτών, κυριαρχώντας στην αλυσίδα βιομηχανικού εφοδιασμού και χρησιμοποιώντας αυτόν τον έλεγχο ως γεωπολιτικό εργαλείο. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι ότι τα ορυκτά δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες, αλλά ότι η Κίνα ελέγχει την επεξεργασία τους.

Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο, καθώς μέχρι τώρα, στην περίπτωση του ιλλίτη, η Κίνα διέθετε σημαντικά κοιτάσματα, αλλά περιορισμένου μεγέθους (λίγων εκατομμυρίων τόνων). Τώρα όμως η Νότια Κορέα αλλάζει την κλίμακα με τα 104 εκατομμύρια τόνους ιλλίτη που βρέθηκαν.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανακάλυψης είναι η ενεργειακή της προοπτική, καθώς πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο ιλλίτης μπορεί να έχει εφαρμογές σε στερεούς ηλεκτρολύτες, στην αποθήκευση ενέργειας και το σημαντικότερο στην ανάπτυξη μπαταριών νέας γενιάς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ