Ισπανία: Αντιμέτωπος με πειθαρχικές κυρώσεις δικαστής που ανέβασε φάκελο υπόθεσης στο ChatGPT

Σάλος στην Ισπανία: Δικαστής χρησιμοποίησε το ChatGPT για σύνταξη απόφασης ανεβάζοντας πλήρη φάκελο υπόθεσης.

Μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους νομικούς κύκλους εξετάζει το Γενικό Συμβούλιο της Δικαιοσύνης στην Ισπανία (CGPJ), με πρωταγωνιστή δικαστή ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε το ChatGPT για τη σύνταξη δικαστικής απόφασης, ανεβάζοντας μάλιστα ολόκληρο τον φάκελο της υπόθεσης στην πλατφόρμα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως με απρόσμενο τρόπο: όταν ο ίδιος ο δικαστής κατέθεσε το προσχέδιο της απόφασης προς έγκριση, παρέλειψε να αφαιρέσει αποσπάσματα από τις συνομιλίες του με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Οι συνάδελφοί του εντόπισαν ερωτήσεις και απαντήσεις που αποκάλυπταν τη χρήση του εργαλείου για την ανάπτυξη και επεξεργασία του σκεπτικού.

Ζήτημα διαρροής ευαίσθητων δεδομένων

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δικαστής δεν περιορίστηκε σε γλωσσικές διορθώσεις, όπως αρχικά υποστήριξε, αλλά φέρεται να ανέβασε πλήρη στοιχεία της δικογραφίας.

Αυτό σημαίνει ότι ευαίσθητες πληροφορίες των εμπλεκομένων ενδέχεται να μεταφέρθηκαν εκτός των ασφαλών συστημάτων της Δικαιοσύνης, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για την τήρηση της εμπιστευτικότητας.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση αυστηρού κανονισμού από το CGPJ για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Το πλαίσιο απαγορεύει ρητά τη χρήση τέτοιων συστημάτων για τη λήψη δικαστικών αποφάσεων ή την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων.

Επιτρέπεται μόνο η χρήση εγκεκριμένων εργαλείων, υπό εποπτεία των αρμόδιων αρχών, και αποκλειστικά για υποστηρικτικές λειτουργίες.

Πιθανές κυρώσεις

Ο αρμόδιος ανακριτής έχει εισηγηθεί την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, που περιλαμβάνουν αναστολή καθηκόντων για 15 ημέρες χωρίς αποδοχές, καθώς και χρηματικό πρόστιμο. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Εισαγγελία φέρεται να τάχθηκε υπέρ της αρχειοθέτησης της υπόθεσης χωρίς κυρώσεις.

Η τελική απόφαση αναμένεται από την πειθαρχική επιτροπή του συμβουλίου και θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα καθορίσει τα όρια χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της Δικαιοσύνης.

