Ο πιλότος που διεκδίκησε 1 εκατ. ευρώ μετά την απόλυσή του και τελικά «έφαγε» πρόστιμο: Το ψέμα που τον «έκαψε»

Απολύθηκε μετά από 18 χρόνια για ανάρμοστη συμπεριφορά, διεκδίκησε αποζημίωση ένα εκατομμύριο ευρώ και τελικά κλήθηκε με πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Ένας πιλότος με χιλιάδες ώρες πτήσης, δεν ολοκλήρωσε το σύνολο ενός απαραίτητου σεμιναρίου για τη διατήρηση της άδειάς του, με αποτέλεσμα να μπει σε μπελάδες.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες είχε άψογη συμπεριφορά και ήταν πλήρως αφοσιωμένος στην αεροπορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν. Μέχρι που μια μέρα δεν ολοκλήρωσε όλη τη συνεδρία ενός υποχρεωτικού σεμιναρίου για τη διατήρηση της άδειας πτήσης του, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χωρίς την επικύρωση αυτού του σεμιναρίου, που ονομάζεται «Εκπαίδευση και Τρέχουσα Πιστοποίηση», δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να πετά.

Ο πιλότος με τις χιλιάδες ώρες πτήσεις

Αυτή είναι η ιστορία του Μικαέλ, ενός Γάλλου πιλότου με χιλιάδες ώρες πτήσης, ο οποίος απολύθηκε το 2019 για αυτό το περιστατικό ανάρμοστης συμπεριφοράς απέναντι στην εταιρεία που τον πλήρωνε. Όχι μόνο για την πρόωρη αποχώρησή του από το συγκεκριμένο σεμινάριο, αλλά και για ψέματα. Ισχυριζόταν ότι το είχε ολοκληρώσει, μέχρι που τελικά παραδέχτηκε ότι δεν το είχε κάνει. Αν και έχουν περάσει χρόνια από εκείνη τη στιγμή που άλλαξε την καριέρα του, η υπόθεση συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο πιλότος ήταν πεπεισμένος ότι ο εργοδότης του, του κατέστρεψε την καριέρα. Και αρχικά η δικαιοσύνη τον είχε δικαιώσει. Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, όπως καταγράφεται από το τοπικό μέσο La Depeche, αποχώρησε νωρίτερα από τη συνεδρία επειδή την επόμενη μέρα είχε ιατρικές εξετάσεις για πλήρωμα πτήσης, οπότε χρειαζόταν ξεκούραση, καθώς το κέντρο στο οποίο έπρεπε να πάει βρισκόταν μακριά από το σπίτι του στο Ζερ (νότια Γαλλία).

Στην επιστολή με την οποία επιβεβαιωνόταν η απόλυσή του, η εταιρεία τον επέκρινε επειδή δεν παραδέχτηκε τα γεγονότα. Το έκανε μόνο όταν μπόρεσε να «στριμώξει τον εκπαιδευτή του». Αρχικά, σε επανειλημμένες συναντήσεις με τη διεύθυνση επιχειρήσεων, επιβεβαίωνε ότι είχε παρακολουθήσει πλήρως το σεμινάριο. Μέχρι που, στις 14 Δεκεμβρίου 2018, παραδέχτηκε ότι δεν ίσχυε αυτό.

Από την αποζημίωση στο... πρόστιμο

Αρχικά, το δικαστήριο (CPH) δικαίωσε εν μέρει τον πιλότο, θεωρώντας την απόλυση «χωρίς πραγματική και σοβαρή αιτία». Του επιδίκασε επίσης, αποζημίωση ύψους 104.000 ευρώ. Όμως ο πιλότος δεν αρκέστηκε σε αυτό και διεκδίκησε ποσό 870.000 ευρώ και την ακύρωση της απόλυσης, επικαλούμενος ηθική παρενόχληση, παράβαση της υποχρέωσης ασφάλειας, καταχρηστικές συνθήκες και παραβίαση της ελευθερίας έκφρασής του.

Όμως τον περασμένο Μάρτιο, το Εφετείο του Παρισιού δεν είχε καλά νέα για τις διεκδικήσεις του: όχι μόνο έκρινε ότι η απόλυση ήταν δικαιολογημένη, αλλά ακύρωσε και την προηγούμενη αποζημίωση και τον καταδίκασε να πληρώσει 2.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Στην απόφασή του, η δικαιοσύνη αναφέρεται στην ελληνική μυθολογία: «Στον μύθο, ο Ίκαρος έπεσε επειδή δεν υπάκουσε τις οδηγίες του πατέρα του. Στην περίπτωση αυτή, ο πιλότος έπεσε επειδή δεν υπάκουσε τις οδηγίες του εργοδότη του… βυθιζόμενος όλο και περισσότερο σε ένα δίχτυ ψεμάτων».

