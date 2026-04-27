Βίντεο τρόμου στη Νέα Ορλεάνη: Κούκλα με μάσκα τρόμαξε διαρρήκτες που «γάζωσαν» φορτηγό

Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ: Διαρρήκτες άνοιξαν πυρ σε φορτηγό όταν αντίκρισαν μια κούκλα βιτρίνας με μάσκα τρόμου στο εσωτερικό.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Νέα Ορλεάνη, όταν ένα... αυτοσχέδιο «σύστημα ασφαλείας» και προστασίας από διαρρήκτες είχε τελικά τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα.

Ιδιοκτήτης φορτηγού είχε τοποθετήσει στο εσωτερικό του οχήματός του μία κούκλα, με στόχο να αποθαρρύνει πιθανούς κλέφτες. Ωστόσο, η επιλογή του αποδείχθηκε μοιραία, καθώς η τρομακτική φιγούρα όχι μόνο δεν απέτρεψε τους δράστες, αλλά προκάλεσε πανικό και ανεξέλεγκτη αντίδραση των αγνώστων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββατοκύριακου, όταν ομάδα ατόμων επιχειρούσε να διαρρήξει σταθμευμένα οχήματα. Όταν πλησίασαν ένα φορτηγό Toyota, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αναπάντεχο θέαμα: στο κάθισμα του συνοδηγού βρισκόταν μια κούκλα βιτρίνας που φορούσε μια μάσκα εμπνευσμένη από χαρακτήρα ταινίας τρόμου.

Η αντίδρασή τους ήταν άμεση και βίαιη. Ένας από τους δράστες, εμφανώς τρομαγμένος, άνοιξε πυρ προς το όχημα, ενώ οι συνεργοί του τον ακολούθησαν, κάνοντας... σουρωτήρι το φορτηγό. Το αποτέλεσμα ήταν δεκάδες σφαίρες να διαπεράσουν το όχημα, αφήνοντας πίσω εικόνα πλήρους καταστροφής.

Οι κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν έντρομοι από τους συνεχόμενους πυροβολισμούς. «Αρχικά νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα, αλλά οι ήχοι ήταν πάρα πολλοί και συνεχόμενοι», ανέφερε ένας γείτονας, περιγράφοντας τη στιγμή του πανικού.

Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, παραδέχθηκε εκ των υστέρων ότι η ιδέα του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. «Σίγουρα δεν ήταν καλή σκέψη», φέρεται να δήλωσε, βλέποντας το όχημά του γεμάτο τρύπες από σφαίρες.

