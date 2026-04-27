Η Αφρική «σπάει» πιο γρήγορα: Το ρήγμα που μπορεί να δημιουργήσει νέο ωκεανό

Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι η διάσπαση της Αφρικής ίσως έρθει νωρίτερα. Το ρήγμα στην Ανατολική Αφρική δείχνει πιο προχωρημένο από ποτέ.

Ένα εντυπωσιακό γεωλογικό σενάριο φαίνεται να εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες: η σταδιακή διάσπαση της αφρικανικής ηπείρου.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, τμήμα της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αποκολληθεί πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ωκεανού.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το Ρήγμα Τουρκάνα, μια γεωλογική ζώνη μήκους περίπου 500 χιλιομέτρων που εκτείνεται στην Κένυα και την Αιθιοπία. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του Συστήματος Ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, όπου συγκλίνουν και απομακρύνονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας σταδιακή ρήξη του φλοιού της Γης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο φλοιός στο κέντρο του ρήγματος είναι πολύ λεπτότερος από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα - μόλις 13 χιλιόμετρα, σε σύγκριση με πάνω από 35 χιλιόμετρα σε γειτονικές περιοχές. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι η διαδικασία διάσπασης βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης, Κρίστιαν Ρόουαν από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, τα νέα δεδομένα δείχνουν πως η Ανατολική Αφρική «έχει προχωρήσει περισσότερο στη διαδικασία ρήξης από ό,τι θεωρούσαμε».

Η ερευνητική ομάδα συνδύασε επιτόπιες παρατηρήσεις με τεχνικές σεισμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας τη δομή του υπεδάφους και εντοπίζοντας ενδείξεις παλαιότερων ρηγμάτων που πιθανόν έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την περιοχή.

Από την πλευρά της, η γεωφυσικός Anne Bécel σημείωσε ότι το ρήγμα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο όριο», γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η διάσπαση εξελίσσεται ταχύτερα.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεσο φαινόμενο. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 45 εκατομμύρια χρόνια και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετά εκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί.

Για την ανθρώπινη κλίμακα, πρόκειται για ένα εξαιρετικά αργό φαινόμενο. Για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο, ίσως πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βήμα στη διαρκή αναδιαμόρφωση των ηπείρων.

