Φίδια και κροκόδειλους θέλει να στρατολογήσει η Ινδία για τη φύλαξη των συνόρων της με το Μπαγκλαντές.

Η Ινδία εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσχεση της παράνομης μετανάστευσης, την πιθανή χρήση φιδιών και κροκοδείλων στις συνοριακές ζώνες με το Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με τη Συνοριακή Δύναμη Ασφαλείας (BSF), το σχέδιο συζητήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι αρχές ζήτησαν την αξιολόγηση της σκοπιμότητας ανάπτυξης ερπετών, όπως κροκόδειλοι και φίδια, σε παραποτάμιες περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες και όπου η τοποθέτηση φραχτών είναι δύσκολη ή αναποτελεσματική. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τμήματα των Σούνταρμπανς, του μεγαλύτερου δάσους μαγκρόβιων στον κόσμο, που αποτελεί φυσικό πέρασμα μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δυσκολίες που βρίσκει το εγχείρημα

Παρά τον σχεδιασμό, οι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που τίθενται είναι ο αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει η παρουσία αυτών των ζώων στις τοπικές κοινότητες που ζουν κοντά στα σύνορα.

Διάφορες μονάδες πεδίου πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή έρευνες και αναμένεται να υποβάλουν σχετική έκθεση τις επόμενες εβδομάδες, εξετάζοντας αν οι κίνδυνοι υπερτερούν των πιθανών οφελών στη φύλαξη των 4.000 χιλιομέτρων των συνόρων.

Προς το χειρότερο οι σχέσεις Ινδίας-Μπαγκλαντές

Οι σχέσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Ντάκα έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές, η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης της Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία.

Έκτοτε, η κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιομέτρων.

