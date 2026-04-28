Αυτή είναι η νέα τάση: Προσφέρουν σπίτια με 1 ευρώ στις Άλπεις και οι αιτήσεις πέφτουν «βροχή»

Εκατοντάδες άνθρωποι ενδιαφέρονται να ζήσουν σε ορεινές περιοχές, αλλά η διαδικασία απαιτεί περισσότερη προσπάθεια απ’ ό,τι φαίνεται.

Το φαινόμενο των σπιτιών του 1 ευρώ έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό, αυτή τη φορά στη βόρεια Ιταλία. Σε αρκετές τοποθεσίες στα βουνά κοντά στις Άλπεις, ένα πρόγραμμα πώλησης εγκαταλελειμμένων κατοικιών σε συμβολικές τιμές έχει δεχθεί τόσες αιτήσεις που ξεπέρασαν κάθε αρχική πρόβλεψη. Αυτό που ξεκίνησε ως τρόπος αναζωογόνησης εγκαταλελειμμένων χωριών, έχει μετατραπεί σε μια τάση που δείχνει πώς αλλάζουν οι προτεραιότητες πολλών ανθρώπων.

Τα στοιχεία δείχνουν καθαρά αυτό το ενδιαφέρον. Πάνω από 500 άτομα ζήτησαν πληροφορίες για αυτά τα σπίτια, αλλά μόνο 78 από αυτά κατέθεσαν επίσημη προσφορά. Συνολικά υπήρχαν 24 διαθέσιμες κατοικίες σε δήμους όπως το Recoaro Terme, η Posina και το Valli del Pasubio, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά και εξηγεί γιατί προκλήθηκε συμφόρηση στη διαδικασία.

Ο στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι ο εξής: η προσέλκυση νέων κατοίκων για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης. Πολλά από αυτά τα σπίτια είναι χρόνια εγκαταλελειμμένα και σε κακή κατάσταση, οπότε η πώλησή τους σε συμβολική τιμή τους δίνει μια δεύτερη ζωή. Επιπλέον, το πρόγραμμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναζωογόνησης αγροτικών περιοχών και βιώσιμης ανάπτυξής τους μακροπρόθεσμα.

Αλλαγή νοοτροπίας που εκπλήσσει

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι πίσω από αυτή την τάση κρύβεται μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής των Ιταλών. Μετά την πανδημία, πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει να εκτιμούν περισσότερο την ηρεμία, τον χώρο και την επαφή με τη φύση. Σε αυτό προστίθεται και η τηλεργασία, που επιτρέπει τη διαμονή μακριά από τις μεγάλες πόλεις χωρίς απώλεια εργασίας. Έτσι, το βουνό έχει πάψει να είναι απλώς τουριστικός προορισμός και έχει γίνει πραγματική επιλογή ζωής.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τόσο εύκολα όσο φαίνονται. Η αγορά ενός σπιτιού με 1 ευρώ δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ευκαιρία χωρίς κόστος. Τα περισσότερα χρειάζονται σημαντικές ανακαινίσεις, κάτι που συνεπάγεται μεγάλη επένδυση σε χρόνο και χρήμα. Επιπλέον, η ζωή σε τέτοιες περιοχές σημαίνει συχνά παραίτηση από ορισμένες ανέσεις, όπως η άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ή οι καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Γι’ αυτό οι αρχές επιμένουν ότι η μετεγκατάσταση σε αυτά τα σπίτια είναι μια απόφαση που πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η πώληση των σπιτιών, αλλά το να καταφέρουν οι άνθρωποι να μείνουν μόνιμα σε αυτά. Μόνο έτσι αυτά τα χωριά θα μπορέσουν να ξαναβρούν ζωή και να αποφύγουν τη συνεχιζόμενη πληθυσμιακή συρρίκνωση τα επόμενα χρόνια.

