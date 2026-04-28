Έφτασε μέχρι την Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια της, αλλά κόντεψε να πεθάνει: Η απίστευτη περιπέτεια μιας Βρετανίδας

Βρετανίδα βρέθηκε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια της, όμως η επέμβαση της προκάλεσε μια σειρά από επιπλοκές με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια της η ζωή.

Μια γυναίκα από την Βρετανία ξόδεψε 18.000 λίρες και έχασε τη δουλειά της μετά από μια σειρά αποτυχημένων οδοντιατρικών επεμβάσεων στην Τουρκία. Τον Μάρτιο του 2025, η Jackie Lynn έγινε μία από τις πολλές Βρετανίδες που ταξίδεψαν στην Τουρκία για οδοντιατρική επέμβαση.

Ωστόσο, η Jackie δεν είχε ιδέα ότι μια διαδικασία που θα της κόστιζε μερικές χιλιάδες λίρες θα της προκαλούσε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, ενώ θα της στερούσε τη δυνατότητα να τρώει στερεά τροφή.

Αρχικά η 38χρονη επέλεξε τη διαδικασία composite bonding (ο οδοντίατρος εφαρμόζει ειδική σύνθετη ρητίνη στο χρώμα του δοντιού για να διορθώσει το σχήμα, το χρώμα ή μικρές ατέλειες, αναπλάθοντας το χαμόγελο), με κόστος 3.000 λίρες και στην αρχή ήταν πολύ ευχαριστημένη.

Οι αφόρητοι πόνοι...

Ωστόσο, το bonding στο νέο της χαμόγελο άρχισε σύντομα να «σπάει». Η Jackie αποφάσισε να ταξιδέψει ξανά στην Τουρκία, αυτή τη φορά πληρώνοντας 6.000 λίρες σε άλλη κλινική. Συμφώνησε να της γίνουν απονευρώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας, αλλά όταν ξύπνησε διαπίστωσε ότι ο οδοντίατρος είχε κάνει συνολικά 15 απονευρώσεις. Η έκπληξή της δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι θήκες είχαν γίνει γέφυρες.

«Με νάρκωσαν και όταν ξύπνησα ήμουν σε αφόρητο πόνο», είπε η γυναίκα. «Ο πόνος ήταν φρικτός, ήταν σαν να διαπερνούσε όλο το σώμα σου», συνέχισε, εξηγώντας ότι η πίεση από τις γέφυρες την βασάνιζε. «Τα δύο άκρα δόντια έπαιρναν όλη την πίεση της γέφυρας και ο πόνος ήταν απίστευτος», πρόσθεσε. «Μέσα σε μία εβδομάδα ήμουν ξανά στην Τουρκία», συμπλήρωσε.

... και οι επιπλοκές

Η ταλαιπωρία της δεν τελείωσε εκεί, καθώς ένας άλλος οδοντίατρος της είπε ότι τα δόντια είχαν τροχιστεί υπερβολικά και πρότεινε να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν με εμφυτεύματα, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στις 18.000 λίρες, που δανείστηκε από τον πατέρα της. «Σκεφτόμουν “τι στο καλό έχω κάνει;” Ήμουν τόσο στενοχωρημένη», θυμάται. «Είμαι 38 χρονών, δεν θα έπρεπε να χάνω όλα μου τα δόντια».

Οι επεμβάσεις προκάλεσαν και σοβαρές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανώς απειλητικής για τη ζωή λοίμωξης στο αίμα λόγω οδοντικού αποστήματος. «Όλη η πλευρά του προσώπου μου είχε πρηστεί και δεν έβλεπα από το μάτι μου γιατί ήταν πρησμένο και μαύρο», είπε, προσθέτοντας ότι εισήχθη στο νοσοκομείο και της χορηγήθηκε ορός.

«Η λοίμωξη ξεκίνησε από δύο αποστήματα στα κάτω δόντια και μετά εξαπλώθηκε στο πρόσωπο, στους κόλπους και στο αίμα μου», πρόσθεσε. Η Jackie τώρα έχει προσωρινά δόντια ενώ περιμένει να τοποθετηθούν μόνιμα εμφυτεύματα, αλλά η εμπειρία έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία της.

«Δεν αξίζει»

«Είμαι σίγουρη ότι έχω PTSD. Έχασα μήνες με την κόρη μου και τη δουλειά μου», είπε. «Ήμουν πολύ πεσμένη και σε κατάθλιψη, ήταν υπερβολικό. Τώρα χρωστάω στον πατέρα μου 18.000 λίρες. Μπορώ να τρώω μόνο πολύ μαλακές τροφές όσο επουλώνονται τα εμφυτεύματα και δεν μπορώ να ασκώ πίεση», ανέφερε η 38χρονη.

Παρότι πέρασε αυτή την ταλαιπωρία, η Jackie δεν κατηγορεί τις τουρκικές κλινικές, λέγοντας ότι η κρίση οδοντιατρικής φροντίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγεί τους ανθρώπους στο εξωτερικό για φθηνότερη θεραπεία. «Η θεραπεία μου δεν ήταν καθαρά αισθητική, είχα προβλήματα με τα δόντια μου», είπε. «Όσοι κάνουν καθαρά αισθητικές επεμβάσεις πρέπει πραγματικά να κάνουν έρευνα, γιατί απλά δεν αξίζει», κατέληξε.

