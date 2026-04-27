Ανακάλυψη-σοκ: Πόλη 1.000 ετών βρέθηκε βυθισμένη σε λίμνη στον Δρόμο του Μεταξιού

Αρχαία πόλη άνω των 1.000 ετών εντοπίστηκε κάτω από λίμνη στο Κιργιστάν. Νέα στοιχεία για τον Δρόμο του Μεταξιού και το εμπόριο Ανατολής-Δύσης.

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να φωτίσει άγνωστες πτυχές του Δρόμου του Μεταξιού, καθώς ερευνητές εντόπισαν τα ερείπια μιας αρχαίας πόλης κάτω από τα νερά της λίμνης Ισίκ-Κουλ, στο σημερινό Κιργιστάν.

Η πόλη, γνωστή ως Τορού-Αϊγκίρ, εκτιμάται ότι ήταν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο που συνέδεε την Κίνα με τη Δύση, αποτελώντας κομβικό σταθμό για καραβάνια και εμπόρους για αιώνες.

Οι δύτες αρχαιολόγοι εντόπισαν σε μικρό βάθος -περίπου τέσσερα μέτρα- εντυπωσιακά ευρήματα, όπως κτίρια από τούβλα, ξύλινες κατασκευές, καθώς και ένα μουσουλμανικό νεκροταφείο. Παράλληλα, βρέθηκε μεγάλος αριθμός κεραμικών αντικειμένων, που μαρτυρούν την έντονη εμπορική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πόλη βυθίστηκε πιθανότατα μετά από ισχυρό σεισμό στις αρχές του 15ου αιώνα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι κάτοικοι είχαν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή πριν την καταστροφή, γεγονός που εξηγεί την απουσία ανθρώπινων απωλειών.

Οι ειδικοί συγκρίνουν το γεγονός με λιγότερο γνωστές περιπτώσεις όπως αυτή της Πομπηίας, επισημαίνοντας ότι η φυσική καταστροφή οδήγησε σε ριζικές αλλαγές στον πληθυσμό και στην εξαφάνιση ενός ακμάζοντος πολιτισμού.

Η περιοχή βρισκόταν υπό τον έλεγχο της δυναστείας των Καραχανιδών, ενώ αργότερα επηρεάστηκε από το Ισλάμ που εξαπλώθηκε στην ευρύτερη ζώνη.

Τα νέα ευρήματα ενισχύουν τη σημασία της περιοχής ως κομβικού σημείου στον Δρόμο του Μεταξιού, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω έρευνες που ενδέχεται να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερα για τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ