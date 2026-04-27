Μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, δύο τεράστιες μαύρες τρύπες αναμένεται να συγκρουστούν, σε ένα σπάνιο συμπαντικό ραντεβού του Διαστήματος.

Δύο υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες παγιδευμένες στο κέντρο του γαλαξία Markarian 501 αναμένεται να συγκρουστούν σε μόλις έναν αιώνα, απελευθερώνοντας βαρυτικά κύματα που θα ανιχνευθούν ακόμη και στον πλανήτη μας.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι αυτό που για χρόνια θεωρούνταν ένα ενιαίο λαμπρό αντικείμενο, είναι στην πραγματικότητα ένα διπλό σύστημα. Πρόκειται για δύο μαύρες τρύπες με μάζες από 100 εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερες από αυτή του Ήλιου, οι οποίες περιφέρονται η μία γύρω από την άλλη κάθε 121 ημέρες.

Η απόδειξη: Πίδακες ενέργειας και ο «δακτύλιος του Αϊνστάιν»

Η επιστημονική ομάδα οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα εντοπίζοντας δύο διακριτούς πίδακες ενέργειας, καθώς και τον σχηματισμό ενός «δακτυλίου του Αϊνστάιν». Πρόκειται για ένα οπτικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η βαρύτητα καμπυλώνει το φως από το φόντο, δημιουργώντας μια φωτεινή στεφάνη.

Και τα δύο ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη όχι μίας, αλλά δύο μελανών οπών που αλληλεπιδρούν βίαια.

Τι είναι οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες;

Σύμφωνα με τη NASA, μια μαύρη τρύπα είναι ένα αστρονομικό αντικείμενο με τόσο έντονη βαρυτική έλξη που τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορεί να διαφύγει από αυτήν. Οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες βρίσκονται στα κέντρα των περισσότερων μεγάλων γαλαξιών, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας. Η μελέτη της επικείμενης σύγκρουσης στον Markarian 501 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την κατανόηση αυτών των μυστηριωδών σωμάτων.

Η Dr. Silke Britzen, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας Max Planck, περιέγραψε τον ενθουσιασμό της ομάδας: «Η στιγμή που συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για έναν δεύτερο πίδακα ήταν εντυπωσιακή. Ένιωσα τέτοιο δέος που ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο τι μόλις είχαμε ανακαλύψει». Αν και η σύγκρουση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη Γη, θα προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για τη φυσική του χωροχρόνου.

