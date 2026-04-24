Σοκαριστικό βίντεο στο Μεξικό: Πεθερά δολοφονεί εν ψυχρώ τη νύφη της μπροστά στο μωρό

Ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει την ψυχρή αντίδραση του συζύγου Μεξικανής καλλονής μετά τη δολοφονία της από τη μητέρα του μπροστά στο μωρό τους.

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που η 27χρονη Carolina Flores Gomez, πρώην Miss Teen Universe για την Κάτω Καλιφόρνια, πυροβολείταιθανάσιμα μέσα στο σπίτι της, παρουσία του βρέφους της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, στην πολυτελή γειτονιά Polanco της Πόλης του Μεξικού. Στο βίντεο που εξασφάλισε το μέσο Reforma, η 27χρονη μητέρα φαίνεται να κινείται στο σαλόνι του σπιτιού της, ανάμεσα σε παιχνίδια και καρότσια, ενώ η πεθερά της, Erika Herrera, την ακολουθεί προς το πίσω μέρος της κατοικίας. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ακούγονται πυροβολισμοί και κραυγές.

Η σοκαριστική αντίδραση της δράστιδος και του γιου της

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο σύζυγος της Carolina, Alejandro Gomez, εμφανίζεται κρατώντας το μωρό τους στην αγκαλιά. Όταν ρώτησε τι συνέβη, η μητέρα του απάντησε με αδιανόητη ψυχραιμία: «Τίποτα, με εκνεύρισε». Στον διάλογο που ακολούθησε, η Herrera φέρεται να είπε στον γιο της: «Εσύ είσαι δικός μου και εκείνη σε έκλεψε», αποκαλύπτοντας την παθολογική ζήλεια που οδήγησε στο έγκλημα.

Η αστυνομία της Πόλης του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα, ταυτοποιώντας την Erika Herrera ως την κύρια ύποπτο. Ωστόσο, οι αρχές προβληματίζονται για το γεγονός ότι ο σύζυγος και η μητέρα του κατήγγειλαν το περιστατικό την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τη μητέρα του θύματος, Reyna Gomez Molina, ο Alejandro καθυστέρησε να ειδοποιήσει τις αρχές από φόβο μήπως το παιδί τους καταλήξει σε ίδρυμα προστασίας ανηλίκων.

Η Carolina Flores Gomez είχε κερδίσει τον τίτλο της Miss Teen Universe Baja California το 2017 και ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή της. Η δολοφονία της έχει προκαλέσει κύμα οργής στο Μεξικό, με την κοινωνία να ζητά την άμεση απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία της δράστιδος για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε με τέτοια ωμότητα μπροστά σε ένα ανυπεράσπιστο βρέφος.

