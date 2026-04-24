Taste Atlas: Το κοντοσούβλι στην 8η θέση των παραδοσιακών πιάτων παγκοσμίως
Το ελληνικό κοντοσούβλι αναγνωρίζεται πλέον ως ένα από τα κορυφαία παραδοσιακά εδέσματα παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας την τιμητική 8η θέση στη διεθνή γαστρονομική λίστα του Taste Atlas.
Το κοντοσούβλι περιγράφεται από το Taste Atlas ως μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής υπαίθριας μαγειρικής, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις γιορτές και τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.
Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στα μεγάλα κομμάτια κρέατος —συνήθως χοιρινού, αλλά και αρνιού ή κοτόπουλου— τα οποία σιγοψήνονται στη σούβλα πάνω από κάρβουνα. Σε αντίθεση με το κλασικό σουβλάκι, το μέγεθος των κομματιών επιτρέπει στο κρέας να παραμένει εξαιρετικά ζουμερό, ενώ η γεύση του βασίζεται στην άρτια τεχνική του ψησίματος και λιγότερο σε βαριά καρυκεύματα.
Ελληνική κυριαρχία στις διεθνείς λίστες
Η επιτυχία της ελληνικής κουζίνας δεν σταματά στο κοντοσούβλι, καθώς αρκετά ακόμα παραδοσιακά πιάτα κατάφεραν να συμπεριληφθούν στις 100 κορυφαίες συνταγές του κόσμου.
Συγκεκριμένα, το τυρί σαγανάκι βρίσκεται στη θέση 43, τα αρνίσια παϊδάκια στη θέση 44, η δημοφιλής μπουγάτσα στη θέση 58, ενώ το παραδοσιακό γιουβέτσι συμπληρώνει την ελληνική παρουσία στη θέση 84.
Οι λίστες του Taste Atlas, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς με βάση τις προτιμήσεις του κοινού και τις αξιολογήσεις ειδικών, αποτελούν έναν παγκόσμιο οδηγό για την ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς κάθε χώρας.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
