Αδιανόητο σκηνικό σε reality: Διαγωνιζόμενος πήγε να πνίξει κοπέλα, μπήκαν σεκιούριτι για να τον πιάσουν (vid)

Το τοξικό τρίγωνο με την πρώην και το χρονικό της βίας

Το σερβικό reality Elita ξεπέρασε κάθε όριο, με τις εικόνες της επίθεσης του Asmin Durdzic στη Maja Marinkovic να προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή στα social media. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ιστορία ζήλιας ανάμεσα σε πρώην και νυν κατέληξε, μέσα σε λίγα λεπτά, σε σκηνές ωμής βίας μπροστά στις κάμερες.

Όλα ξεκίνησαν από έναν ακόμη καβγά μέσα στο σπίτι του reality, σε ένα πλάνο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου. Ένα από αυτά τα γνώριμα ξεσπάσματα που οι κάμερες συνηθίζουν να «αγαπούν» και το κοινό λατρεύει να καταναλώνει... αμάσητα. Μόνο που αυτή τη φορά η ένταση δεν έμεινε στα λόγια. Ο Asmin φαίνεται να χάνει εντελώς τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με τη Maja , μετατρέποντας τον καβγά σε μια σκηνή ωμής βίας που σοκάρει.

Το χρονικό της επίθεσης που πάγωσε το διαδίκτυο

Ο Durdzic την άρπαξε από τον λαιμό και το κεφάλι, πιέζοντάς την με δύναμη, ενώ εκείνη φώναζε για βοήθεια. Σε μια μικρογραφία της κοινωνίας, βλέπουμε κάποιους από τους συμμετέχοντες να μένουν αμέτοχοι, ωστόσο η επέμβαση της ασφάλειας ήταν ακαριαία. Το κακό, βέβαια, είχε ήδη γίνει (γνωστό): το βίντεο έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να ζητούν την οριστική αποβολή του παίκτη και την παρέμβαση των αρχών, κάνοντας λόγο για επίδειξη βίας άνευ προηγουμένου που δεν μπορεί να βαφτίζεται τηλεοπτικό προϊόν.

🚨 TRAGEDIA EN VIVO 🚨

En el reality serbio "Elita", un participante AHORCA en vivo a su compañera y seguridad tuvo que entrar para evitar una tragedia.



Imágenes brutales: la tomó del cuello con fuerza mientras discutían.



Realities están cruzando TODAS las líneas. ¿Cancelamos… pic.twitter.com/L1oYAconMs April 22, 2026

Το εκρηκτικό ερωτικό τρίγωνο

Για να καταλάβει κανείς γιατί το κλίμα ήταν μπαρούτι, πρέπει να κοιτάξει το casting του φετινού show. Η παραγωγή του Pink TV εφάρμοσε την παλιά και επικίνδυνη συνταγή: 'Εβαλε πρώην και νυν στο ίδιο δωμάτιο. Έχουμε και λέμε:

Η Πρώην (Aneli Ahmic): Μπήκε στο παιχνίδι καταγγέλλοντας τον Asmin ότι την εγκατέλειψε για μια άλλη διάσημη starlet. Είναι η μητέρα του παιδιού του και η παρουσία της μέσα στο σπίτι αποτελεί διαρκή πηγή έντασης.

Ο Πρωταγωνιστής (Asmin Durdzic): Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής. Η συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες του παιχνιδιού έχει χαρακτηριστεί επανειλημμένα προβληματική.

Η Νυν (Maja Marinkovic): Γνωστή παίκτρια των σερβικών reality, με εκρηκτικό χαρακτήρα. Η σχέση της με τον Asmin βασιζόταν εξ αρχής στη ζήλια για την Aneli.

Το τοξικό τρίγωνο που έβαλε φωτιά στο Elita

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο καβγάς ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή. Η Maja κατηγόρησε τον Asmin ότι κοιτούσε την πρώην του, Aneli, μέσα στο σπίτι. Όταν εκείνος προσπάθησε να κοιμηθεί, η Maja άρχισε να τον χτυπά και να τον ξυπνά. Η αντίδραση του Asmin ήταν η βίαιη επίθεση που είδαμε στις οθόνες μας.

Το πιο εξοργιστικό; Μετά την επίθεση, ο Asmin τέθηκε προσωρινά σε απομόνωση στο κρατητήριο του reality, αλλά λίγες ώρες μετά επέστρεψε κανονικά στο σπίτι. Μάλιστα, κυκλοφόρησαν πλάνα που τον δείχνουν να αγκαλιάζεται με το θύμα του, τη Maja, σαν να μη συνέβη τίποτα, κάτι που θυμίζει τον κλασικό κύκλο μιας κακοποιητικής σχέσης.

Reality ή αρένα;

Το περιστατικό αυτό φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη συζήτηση για τα όρια της trash TV. Στη Σερβία, το συγκεκριμένο show έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για την προώθηση της βίας, όμως τα νούμερα τηλεθέασης παραμένουν στα ύψη.

Το συμπέρασμα είναι ένα: Όταν η βία εργαλειοποιείται για τα κλικς και την τηλεθέαση, το παιχνίδι σταματά να είναι ψυχαγωγία και γίνεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

