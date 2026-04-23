Ο «ξαπλωμένος» ουρανοξύστης της Κίνας: Κρέμεται στα 300 μέτρα και ζυγίζει παραπάνω από τον Πύργο του Άιφελ

Στο Τσονγκκίνγκ, ένα γυάλινο «τούνελ» 300 μέτρων αιωρείται πάνω από ουρανοξύστες, ξεπερνώντας σε βάρος ακόμη και τον Πύργο του Άιφελ.

Η Κίνα παρουσίασε ακόμη ένα φιλόδοξο αρχιτεκτονικό έργο, αυτή τη φορά στο Τσονγκκίνγκ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Εκεί, πάνω από ένα σύμπλεγμα ουρανοξυστών, έχει τοποθετηθεί μια εντυπωσιακή κυλινδρική κατασκευή που λειτουργεί σαν οριζόντιος ουρανοξύστης, σε ύψος περίπου 250 μέτρων από το έδαφος.

Το έργο ανήκει στο συγκρότημα Raffles City, το οποίο βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται οι ποταμοί Γιανγκτσέ και Τζιαλίνγκ. Πρόκειται για μια μεγάλη αστική ανάπτυξη που περιλαμβάνει κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους, συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο.

Ο οριζόντιος ουρανοξύστης που ενώνει τους πύργους

Ο «οριζόντιος ουρανοξύστης», γνωστός ως The Crystal, λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε έξι από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος. Τέσσερις από αυτούς, ύψους άνω των 250 μέτρων, στηρίζουν τη δομή, ενώ δύο ψηλότεροι πύργοι, που ξεπερνούν τα 350 μέτρα, πλαισιώνουν το σύνολο.

Η κατασκευή εκτείνεται σε μήκος περίπου 300 μέτρων και αποτελείται από έναν γυάλινο εξωτερικό διάδρομο. Το συνολικό βάρος της υπολογίζεται σε περίπου 12.000 τόνους χάλυβα, ξεπερνώντας ακόμη και τον Πύργο του Άιφελ, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της μηχανικής πρόκλησης.

Για την κατασκευή του έργου, οι μηχανικοί χώρισαν τη δομή σε επιμέρους τμήματα. Ορισμένα κατασκευάστηκαν απευθείας πάνω στους πύργους που τη στηρίζουν, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν στο έδαφος και ανυψώθηκαν στη συνέχεια με ειδικά υδραυλικά συστήματα, ώστε να τοποθετηθούν στο τελικό τους ύψος.

Παρότι εντυπωσιάζει εξωτερικά, το The Crystal έχει σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενεί και λειτουργικούς χώρους. Στο εσωτερικό του έχουν τοποθετηθεί περίπου 3.000 γυάλινα πάνελ και 5.000 στοιχεία αλουμινίου που διαμορφώνουν έναν κλειστό, διαφανή χώρο με πανοραμική θέα.

Σημαντικό τμήμα της κατασκευής αποτελεί η πλατφόρμα θέασης, επιφάνειας περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων, με γυάλινο δάπεδο που επιτρέπει στους επισκέπτες να κινούνται «πάνω» από την πόλη. Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί χώροι πρασίνου, καθώς και εστιατόρια και μπαρ.

Το συγκρότημα φιλοξενεί επίσης ιδιωτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών, μεταξύ των οποίων δύο πισίνες τύπου infinity μήκους 50 μέτρων, με θέα στο αστικό τοπίο του Τσονγκκίνγκ. Στο εσωτερικό υπάρχει ακόμη μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στο διάστημα.

Το Raffles City συνολικά εκτείνεται σε περίπου 220.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει περισσότερα από 1.400 διαμερίσματα, ξενοδοχείο και μεγάλους επαγγελματικούς χώρους. Η άμεση σύνδεσή του με μέσα μεταφοράς, όπως μετρό, λεωφορεία και ποτάμιες γραμμές, ενισχύει τον χαρακτήρα του ως ένα ολοκληρωμένο αστικό σύνολο.

