«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που βρέθηκε νεκρή

Ανεξήγητοι θάνατοι και εξαφανίσεις κορυφαίων επιστημόνων προκαλούν ανησυχία στις ΗΠΑ.

Συνεχίζεται το θρίλερ με τους μυστηριώδεις θανάτους και εξαφανίσεις έντεκα διακεκριμένων επιστημόνων, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερα μέλη του Κογκρέσου να ζητούν απαντήσεις και να δεσμεύονται να διερευνήσουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκεται η υπόθεση της Έιμι Εσκρίτζ, μιας 34χρονης ερευνήτριας στην τεχνολογία αντιβαρύτητας, η οποία βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Η Εσκρίτζ πέθανε στις 11 Ιουνίου 2022 στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, με τον θάνατό της να χαρακτηρίζεται αυτοκτονία. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά, νέα μηνύματα κειμένου που ήρθαν στο φως εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τα πραγματικά γεγονότα.

