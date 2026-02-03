Σαουδική Αραβία: Ο ουρανοξύστης των 2 χιλιομέτρων που θα «αγγίζει» τα σύννεφα

Ένας τεράστιος ουρανοξύστης 2 χιλιομέτρων με 678 ορόφους και ξενοδοχεία ανάμεσα στα σύννεφα σχεδιάζεται στο Ριάντ. Πώς η Σαουδική Αραβία θέλει να σπάσει όλα τα ρεκόρ.

Η Σαουδική Αραβία προετοιμάζει ένα φιλόδοξο έργο που θα σπάσει όλα τα ρεκόρ στον κόσμο της αρχιτεκτονικής: ένας ουρανοξύστης ύψους 2 χιλιομέτρων στο Ριάντ, που θα ξεπεράσει κατά πολύ το Μπουρτζ Χαλίφα, το ψηλότερο κτίριο σήμερα στον κόσμο. Το σχέδιο περιλαμβάνει 678 ορόφους και μια επένδυση περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ προβλέπεται να φιλοξενεί πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια σε ύψη που θα κόβουν την ανάσα.

Το κτίριο, γνωστό ως Rise Tower, θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης αστικής ανάπτυξης στα βόρεια του Ριάντ. Παρά τα εντυπωσιακά μεγέθη, οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει χρονοδιάγραμμα ή συμβάσεις κατασκευής, γεγονός που δείχνει ότι το έργο βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια σχεδιασμού.

Η πρωτοβουλία αποκτά δυναμική καθώς το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων (PIF) έχει ξεκινήσει επαφές με διεθνείς εταιρείες για τη διαχείριση του έργου, που δεν περιορίζεται μόνο στον ουρανοξύστη, αλλά περιλαμβάνει και ολόκληρο τον γύρω αστικό χώρο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου οικονομικού και επιχειρηματικού κόμβου στο Ριάντ, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον τουρισμό και την πολυτελή διαβίωση

Το Rise Tower θα περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα και χώρους αναψυχής, δημιουργώντας εμπειρίες «στα σύννεφα». Το σχέδιο εντάσσεται στο Όραμα 2030, στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας για διαφοροποίηση της οικονομίας, ανάπτυξη του τουρισμού και μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.

Αυτό το φιλόδοξο έργο ακολουθεί την πορεία του Πύργου της Τζέντα, που παρά τις καθυστερήσεις στη φάση κατασκευής του, αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στο 2027-2028 με ύψος πάνω από 1.000 μέτρα, φιλοξενώντας ξενοδοχεία, γραφεία και πολυτελείς κατοικίες.

Ρεκόρ που «αγγίζουν» τον ουρανό

Αν το Rise Tower υλοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ ύψους και θα καταστήσει σαφές ότι η Σαουδική Αραβία διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην εποχή των παγκόσμιων μεγα-κατασκευών. Με πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια σε απίστευτα ύψη και ένα ολοκληρωμένο αστικό περιβάλλον, η χώρα προετοιμάζεται να φέρει τη μοντέρνα αρχιτεκτονική στο επόμενο επίπεδο.

