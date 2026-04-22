Άγιος Δημήτριος: 25χρονος γιος ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε νεκρός με μαχαιριά στην καρδιά

Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Δημήτριο αφού εντοπίστηκε νεκρός 25χρονος άντρας σε πάρκο.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης (22/4), μετά τον εντοπισμό ενός 25χρονου άνδρα νεκρού μέσα στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το θύμα είναι γιος ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 21:15, όταν ένας αλλοδαπός κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε ότι ένας νεαρός άνδρας βρισκόταν αιμόφυρτος στο πάρκο, στη συμβολή με την οδό Ελπίδας.

Μαχαιριά στην καρδιά δέχτηκε ο 25χρονος

Οι δυνάμεις της αστυνομίας και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός, φέροντας ένα βαρύ τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή της καρδιάς.

Ο χώρος γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός αποκλείστηκε αμέσως από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή για την πρώτη αυτοψία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος του 25χρονου οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, με το μοιραίο χτύπημα να είναι ιδιαίτερα στοχευμένο κοντά στο στήθος.

Εξετάζεται το σενάριο το θύμα να έχει τραυματιστεί αλλού και να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου κι εντοπίστηκε από την Αστυνομία. Μάλιστα, η σορός βρέθηκε κοντά σε σουβλατζίδικο της περιοχής, όπου τον Γενάρη υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς.

