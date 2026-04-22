Τέλειωσαν τα ψέματα για τους Ισπανούς οδηγούς: Η τροχαία εγκαθιστά ραντάρ-λέιζερ που θα παρακολουθούν έως και 6 λωρίδες

Η τροχαία της Ισπανίας ετοιμάζεται να φέρει την επανάσταση με τα υπερσύγχρονα ραντάρ, τα οποία θα είναι αόρατα για τους οδηγούς και θα διακρίνουν παραβάσεις εκατοντάδων μέτρων.

Η Γενική Διεύθυνση Τροχαίας της Ισπανίας (DGT) έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ραντάρ με τεχνολογία λέιζερ, που πρόκειται να φέρουν επανάσταση στους ελέγχους ταχύτητας στους δρόμους. Αυτές οι νέες συσκευές θα είναι πρακτικά αόρατες, καθώς δεν θα διαθέτουν ούτε φλας ούτε σήματα που να προδίδουν την παρουσία τους. Το βασικό τους χαρακτηριστικό θα είναι η απόλυτη διακριτικότητα, που θα επιτρέπει την ανίχνευση παραβάσεων από εκατοντάδες μέτρα απόσταση χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο οδηγός.

Τα ραντάρ αυτά ενσωματώνουν την τεχνολογία γνωστή ως LiDAR. Αυτό σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τα παλαιότερα συστήματα, εκπέμπουν παλμούς αόρατου φωτός που ανακλώνται στο αμάξωμα του οχήματος. Μετρώντας τον χρόνο που χρειάζεται το φως για να επιστρέψει, το σύστημα μπορεί να υπολογίσει την ταχύτητα με ελάχιστο περιθώριο σφάλματος.

Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων αυτού του νέου συστήματος για τη DGT είναι ότι δεν υπάρχει καμία ορατή προειδοποιητική ένδειξη, οπότε ο οδηγός δεν θα γνωρίζει αν έχει τιμωρηθεί μέχρι να λάβει την επίσημη ειδοποίηση. Επιπλέον, οι συσκευές αυτές μπορούν να καταγράψουν μια παράβαση σε απόσταση έως και 1.200 μέτρα.

Μια ακόμη σημαντική βελτίωση είναι ότι δεν θα ανιχνεύουν μόνο την υπερβολική ταχύτητα, αλλά θα μπορούν επίσης, να διαπιστώσουν αν ο οδηγός φοράει τη ζώνη ασφαλείας ή αν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες ελέγχου.

Ευελιξία χρήσης

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ευελιξία στη χρήση, καθώς τα ραντάρ αυτά δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένα σε σταθερό σημείο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε τρίποδα, στα πλάγια περιπολικών οχημάτων, ενσωματωμένα σε μοτοσικλέτες ή ακόμη και να χρησιμοποιούνται χειροκίνητα από τους τροχονόμους.

Οι νέες αυτές συσκευές είναι ικανές να μετρούν την ταχύτητα σε απόσταση άνω του ενός χιλιομέτρου και να παρακολουθούν έως και έξι λωρίδες ταυτόχρονα, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη τη στρατηγική του φρεναρίσματος μόνο λίγο πριν από το ραντάρ.

Η προμήθεια αυτού του εξοπλισμού έχει κοστίσει 1.020.000 ευρώ, στο πλαίσιο ενός σχεδίου ενίσχυσης της επιτήρησης που προβλέπει την εγκατάσταση 122 νέων σημείων ελέγχου μέσα στο 2026. Το μέτρο αυτό βασίζεται σε στοιχεία της ίδιας της DGT, σύμφωνα με τα οποία η ακατάλληλη ταχύτητα έχει συμβάλει στο 24% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφηκαν τον τελευταίο χρόνο στην Ισπανία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ