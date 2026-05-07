Σχιζοφρενής κρατούμενος στις ΗΠΑ γλίτωσε την εκτέλεση επειδή νομίζει ότι έχει φτερά και είναι αθάνατος

Καταδικασμένος σε θανατική ποινή ισχυρίζεται πως είναι «αθάνατος» και καταφέρνει να μην εκτελεστεί.

Κατάδικος στις ΗΠΑ, που ισχυρίζεται πως είναι «αθάνατος», κρίθηκε από το δικαστήριο ως πνευματικά ανίκανος να εκτελεστεί, έχοντας περάσει περισσότερες από δύο δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθανάτων.

Ο John Richard Wood είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2002 για τη δολοφονία του αστυνομικού Eric Nicholson κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου στη Νότια Καρολίνα το 2000.

Οι παραισθήσεις, τα φτερά και η αθανασία

Σύμφωνα με αναφορά της South Carolina Daily Gazette, ο 59χρονος Wood παρουσιάζει σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Πιστεύει ότι έχει ήδη πεθάνει τρεις φορές μέσα στη φυλακή και ότι του έχουν δοθεί φτερά και αθανασία.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι ο δικαστής της δίκης του συνωμοτούσε με πράκτορες μιας θεότητας που ονομάζει «Beloved Kevin Rudolph», την οποία ο Wood πιστεύει ότι πολεμά για την κυριαρχία του πλανήτη.

Σχιζοφρενής... δολοφόνος: Τι λέει το δικαστήριο για εκτέλεση ψυχικά νοσούντα

Τρεις ειδικοί ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου ενός ψυχιάτρου της εισαγγελίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διάγνωση του Wood για σχιζοφρένεια τον εμποδίζει να κατανοήσει «ορθολογικά και πραγματικά» το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε.

Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, ο Wood έχει εισαχθεί ακούσια σε ψυχιατρικό νοσοκομείο τέσσερις φορές, ενώ δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει στοιχειωδώς με τους δικηγόρους του.

Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ιστορική δικαστική υπόθεση του 1986, Ford v. Wainwright, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ όρισε ότι η εκτέλεση ενός ατόμου με ψυχική νόσο είναι παράνομη. Ο βασικός κανόνας ορίζει ότι ο κρατούμενος πρέπει να έχει τη διανοητική ικανότητα να καταλάβει τη φύση του εγκλήματός του και την τιμωρία που του επιβάλλεται.

Ο Wood είναι ο πρώτος κρατούμενος στη Νότια Καρολίνα που παγώνει την εκτέλεσή του από τότε που η πολιτεία ξανάρχισε τις θανατικές ποινές τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά από παύση 13 ετών. Παρόλα αυτά, η απόφαση δεν ακυρώνει την αρχική του καταδίκη. Η υπόθεση παραπέμπεται τώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Καρολίνας, το οποίο θα αποφασίσει αν θα επικυρώσει ή θα ανατρέψει την απόφαση για την αναστολή της εκτέλεσης.

