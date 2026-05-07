Ούτε η Κίνα, ούτε οι ΗΠΑ: H χώρα που έχει τη μεγαλύτερη ξύλινη υπερκατασκευή που χτίστηκε ποτέ

Η Ιαπωνία ηγείται της αρχιτεκτονικής καινοτομίας με μια κολοσσιαία ξύλινη κατασκευή στην Οσάκα που συνδυάζει την αρχαία παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η Ιαπωνία τοποθετείται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής καινοτομίας με το Grand Ring της Οσάκα.

Σε αντίθεση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς που εστιάζουν στο ατσάλι και το σκυρόδεμα, η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου παρουσίασε τη μεγαλύτερη ξύλινη κατασκευή που έχει χτιστεί ποτέ, κερδίζοντας ήδη μια θέση στο Ρεκόρ Γκίνες.

Ένα ξύλινο «δαχτυλίδι» στην καρδιά της Expo 2025

Σχεδιασμένο από τον διάσημο αρχιτέκτονα Σου Φουτζιμότο, το Grand Ring ανεγέρθηκε στο τεχνητό νησί Yumeshima με αφορμή την παγκόσμια έκθεση Expo 2025. Τα νούμερα της κατασκευής προκαλούν δέος:

Περιφέρεια : Σχεδόν 2 χιλιόμετρα.

: Σχεδόν 2 χιλιόμετρα. Επιφάνεια : Πάνω από 61.000 τετραγωνικά μέτρα.

: Πάνω από 61.000 τετραγωνικά μέτρα. Υλικά: Κέδρος (sugi) και ιαπωνικό κυπαρίσσι (hinoki) από δάση βιώσιμης διαχείρισης.

Ο αρχιτέκτονας επέλεξε αυτά τα υλικά όχι μόνο για την αισθητική τους, αλλά και για την αντοχή και την ελαφρότητά τους, στοιχεία απαραίτητα για μια δομή τέτοιου μεγέθους που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.

Παράδοση και τεχνολογία: Η τεχνική Nuki

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του Grand Ring είναι η χρήση της παραδοσιακής ιαπωνικής τεχνικής Nuki. Πρόκειται για ένα σύστημα συναρμογής που συνδέει οριζόντια δοκάρια με κάθετες κολώνες χωρίς τη μαζική χρήση βιδών ή συγκολλητικών ουσιών.

Αυτή η μέθοδος, που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην ιαπωνική ναοδομία, προσφέρει στη δομή έναν συνδυασμό ακαμψίας και ευελιξίας, επιτρέποντάς της να απορροφά αποτελεσματικά τους κραδασμούς.

Green Roof: Μια διαδρομή με θέα τον ωκεανό

Πέρα από το μέγεθός του, το Grand Ring είναι πολυλειτουργικό. Το πάνω μέρος του, το λεγόμενο Green Roof, λειτουργεί ως μια υπερυψωμένη, κατάφυτη διαδρομή που επιτρέπει στους επισκέπτες να περιηγηθούν σε ολόκληρη την περίμετρο της έκθεσης, απολαμβάνοντας πανοραμική θέα στο χώρο και τη θάλασσα.

Παράλληλα, η δομή προσφέρει προστασία από τον ήλιο και τη βροχή, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των εκατομμυρίων επισκεπτών.

