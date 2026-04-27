Πωλείται «μυστηριώδες» αξιοθέατο που αψηφά τη βαρύτητα – Πόσο κοστίζει 

Ένα από τα πιο παράξενα αξιοθέατα... δρόμου στις ΗΠΑ, με οπτικές ψευδαισθήσεις, αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Δείτε την τιμή και την ιστορία του.

Ένα από τα πιο ιδιόμορφα αξιοθέατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Mystery Hill, αναζητά νέο ιδιοκτήτη, έπειτα από δεκαετίες λειτουργίας που το έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς για τους ταξιδιώτες.

Το αξιοθέατο, που βρίσκεται στην κοινότητα Onsted, λειτουργεί εδώ και περίπου 75 χρόνια και έχει κερδίσει τη φήμη του χάρη στο λεγόμενο «βαρυτικό σπίτι» - μια κατασκευή που βασίζεται σε οπτικές ψευδαισθήσεις, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οι νόμοι της βαρύτητας... δεν ισχύουν.

Τέτοιου είδους «mystery spots», όπως αποκαλούνται στις ΗΠΑ, αποτελούν ατραξιόν για τους τουρίστες εδώ και δεκαετίες, με παρόμοια παραδείγματα να συναντώνται στην Καλιφόρνια, το Όρεγκον και τη Βόρεια Καρολίνα.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης, Dick Dole, απέκτησε το ακίνητο πριν από τέσσερα χρόνια και προχώρησε σε εκτεταμένη ανακαίνιση. Πλέον, αποφάσισε να το διαθέσει προς πώληση έναντι 299.000 δολαρίων. Στο πακέτο περιλαμβάνονται, πέρα από το «βαρυτικό σπίτι», ένα μουσείο με παράξενα εκθέματα, δραστηριότητα εξόρυξης πολύτιμων λίθων και κατάστημα δώρων.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η επιχείρηση είναι ήδη κερδοφόρα, αποφέροντας περίπου 25.000 δολάρια ετησίως, παρότι λειτουργεί μόνο κατά τη θερινή περίοδο, από την Memorial Day έως την Labor Day.

Ο ιδιοκτήτης εκφράζει την επιθυμία του ο επόμενος αγοραστής να διατηρήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου. Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια επιχείρηση που απαιτεί ενέργεια και εξωστρέφεια, καθώς βασίζεται στην εμπειρία και τη διασκέδαση των επισκεπτών.

Το «Mystery Hill» συνεχίζει να προσελκύει περίεργους ταξιδιώτες και λάτρεις των παράξενων φαινομένων, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση που συνδυάζει ψευδαισθήσεις, τουρισμό και μια δόση μυστηρίου.

