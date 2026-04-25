Είσαι ασυνήθιστα έξυπνος, αν κάνεις αυτό το ένα πράγμα, που σχεδόν κανείς δεν μπορεί

Αν έχεις αναπτύξει αυτή την ικανότητα, τότε το επίπεδο της ευφυΐας σου είναι πολύ υψηλό.

Η ευφυΐα συχνά ταυτίζεται με τη γνώση, τη μνήμη ή την ταχύτητα σκέψης. Ωστόσο, όλο και περισσότερες σύγχρονες προσεγγίσεις υποστηρίζουν, ότι η ουσία της βρίσκεται αλλού: στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολυπλοκότητα της ζωής και διαχειριζόμαστε τις αντιφάσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, η coach ενσυνειδητότητας Celastrina Calea περιγράφει μια ιδιαίτερα σπάνια ικανότητα, την οποία συνδέει με ένα ανώτερο επίπεδο νοητικής ωριμότητας. Πρόκειται για τη δυνατότητα να αναγνωρίζει κανείς ότι δύο αντικρουόμενες ιδέες μπορούν να συνυπάρχουν και να είναι ταυτόχρονα αληθινές - χωρίς την ανάγκη να επιλέξει πλευρά.

Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτή την ικανότητα δεν βιάζονται να «λύσουν» την αντίφαση. Αντίθετα, αντέχουν την ένταση που δημιουργεί και παραμένουν σε μια ενδιάμεση θέση, επιτρέποντας και στις δύο οπτικές να έχουν χώρο και ισχύ.

