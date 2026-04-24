Συναγερμός για νέο κορονοϊό νυχτερίδων: Μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα

Η ερευνητική ομάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κένυα διαπίστωσε ότι ο ιός μπορεί να συνδεθεί με υποδοχείς που βρίσκονται στα ανθρώπινα πνευμονικά κύτταρα.

Ένας νέος κορονοϊός τύπου Covid, που εντοπίζεται σε νυχτερίδες, προκαλεί ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς φαίνεται πως έχει τη δυνατότητα να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα.

Ο ιός, με την ονομασία CcCoV-KY43, εντοπίστηκε σε νυχτερίδες με χαρακτηριστική «καρδιόσχημη» μύτη, οι οποίες ζουν κυρίως στην ανατολική Αφρική, σε περιοχές όπως το ανατολικό Σουδάν, η Κένυα και η βόρεια Τανζανία.

