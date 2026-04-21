Η χώρα της Καραϊβικής που βρήκε πετρέλαιο κάτω από τα νερά της αλλά έχει ένα σοβαρό πρόβλημα

Η Τζαμάικα αναζητά διεθνείς εταίρους ικανούς να χρηματοδοτήσουν τις 14 γεωτρήσεις που απαιτούνται για την εξερεύνηση του βυθού, με κόστος 60 έως 80 εκατομμύρια δολάρια το καθένα.

Η Τζαμάικα, μια χώρα που παραδοσιακά απουσιάζει από τον πετρελαϊκό χάρτη της Καραϊβικής, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή μετά τον εντοπισμό ενδείξεων υδρογονανθράκων στα νότια και ανατολικά παράλιά της.

Μια πρόσφατη γεωχημική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία United Oil & Gas στην περιοχή Walton-Morant αποκάλυψε την παρουσία ενώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο σε δείγματα από τον θαλάσσιο πυθμένα.

Αν και δεν πρόκειται ακόμη για εμπορική ανακάλυψη, η κυβέρνηση της Τζαμάικας θεωρεί τα αποτελέσματα ως την πιο υποσχόμενη εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών. Ο υπουργός Ενέργειας, Daryl Vaz, χαρακτήρισε τα δεδομένα «πολύ θετικά», επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν την ύπαρξη ενός ενεργού πετρελαϊκού συστήματος στις ακτές της χώρας.

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων, μια διαδικασία εξαιρετικά δαπανηρή και περίπλοκη. Κάθε γεώτρηση εκτιμάται ότι θα κοστίσει μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπολογίζεται ότι απαιτούνται τουλάχιστον 14 γεωτρήσεις για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοίτασμα ικανό για κερδοφόρα εκμετάλλευση.

Για τον λόγο αυτό, η Τζαμάικα αναζητά διεθνείς εταίρους που θα χρηματοδοτήσουν την επιχείρηση, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που παλαιότερα αδιαφορούσαν, δείχνουν τώρα έντονο ενδιαφέρον.

Το χρονοδιάγραμμα και το κακό ιστορικό της χώρας με τις γεωτρήσεις

Ακόμη και στο καλύτερο δυνατό σενάριο, οι γεωτρήσεις δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από το 2027 ή το 2028. Το έργο πρέπει πρώτα να περάσει από αυστηρές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις και να λάβει την τελική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η ιστορική εμπειρία της χώρας είναι γεμάτη αποτυχίες, καθώς μεταξύ 1955 και 1982 πραγματοποιήθηκαν 11 γεωτρήσεις χωρίς εμπορικό αποτέλεσμα, οδηγώντας την Τζαμάικα σε πλήρη εξάρτηση από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου, κυρίως από τη Βενεζουέλα.

