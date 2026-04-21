Μακελειό σε πυραμίδα του Μεξικού: Ένοπλος άνοιξε πυρ από την κορυφή - Καναδή τουρίστρια νεκρή (vid)

Ένοπλος σε αμόκ άρχισε να πυροβολεί στις διάσημες πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας Καναδής τουρίστριας και τον τραυματισμό 13 ακόμη ατόμων.

Τουρίστρια από τον Καναδά έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 13 άτομα τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ από την Πυραμίδα της Σελήνης στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιουακάν στο Μεξικό.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (20/4), σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, μόλις μία ώρα έξω από την Πόλη του Μεξικού. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άγνωστος άνδρας ανέβηκε στην Πυραμίδα της Σελήνης και άρχισε να πυροβολεί αδιάκριτα προς το πλήθος που βρισκόταν χαμηλότερα. Μετά την επίθεση, ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του.

«Κατάλαβα ότι κάτι κακό συνέβαινε»

Οι μεξικανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο μιας Καναδής υπηκόου, ενώ από τους 13 τραυματίες, οι τέσσερις φέρουν τραύματα από σφαίρες και οι δύο τραυματίστηκαν από πτώση στην προσπάθειά τους να καλυφθούν.

«Ξαφνικά είδα έναν άνδρα να πέφτει από μια πλατφόρμα και μετά άκουσα έναν πυροβολισμό και έναν άλλο άνθρωπο να πέφτει. Τότε κατάλαβα ότι κάτι κακό συνέβαινε και άκουσα κραυγές», περιέγραψε ένας Αμερικανός τουρίστας που βρισκόταν στο σημείο με γκρουπ.

Η πρώτη δήλωση της Προέδρου του Μεξικού

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό γεγονός, δηλώνοντας: «Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τεοτιουακάν μας πονάει βαθιά. Εκφράζω την ειλικρινή μου αλληλεγγύη στους πληγέντες και τις οικογένειές τους».

Η μεξικανική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις αρχές του Καναδά, ενώ ισχυρές ομοσπονδιακές και πολιτειακές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στον αρχαιολογικό χώρο για τη διεξαγωγή ερευνών.

An armed man has opened fire at Mexico’s Teotihuacan pyramids, killing one Canadian woman and injuring several other people, as tourists were seen fleeing the popular UNESCO World Heritage site. pic.twitter.com/pLv7VcRxo5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 20, 2026

Το Τεοτιουακάν, η αρχαία προ-ισπανική πόλη που αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της Μεσοαμερικής, δέχεται ετησίως περίπου 1,8 εκατομμύρια τουρίστες.

