Αυτά είναι τα χρήματα που λαμβάνει ένας κρατούμενος για την παραμονή του στις ισπανικές φυλακές το 2026.

Ο πληθυσμός των κρατουμένων στην Ισπανία ανέρχεται συνολικά σε 58.921 άτομα, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι άνδρες (54.827), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων για το έτος 2024.

Η ηλικιακή ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό εγκλείστων είναι εκείνη μεταξύ 31 και 40 ετών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι αποτελούν το 31,4% του συνολικού πληθυσμού των φυλακών.

Η μαροκινή υπηκοότητα καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό, ακολουθούμενη από την κολομβιανή (9,3% με 1.724 άτομα) και τη ρουμανική στην τρίτη θέση (7,4% με 1.371 άτομα).

Οι αμοιβές στις φυλακές της Ισπανίας

Το ισπανικό σωφρονιστικό σύστημα επιτρέπει στους κρατούμενους που το επιθυμούν να εργάζονται μέσα στη φυλακή έναντι μιας μικρής αμοιβής. Αν και ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των αποδοχών χρησιμοποιείται ο κατώτατος μισθός (SMI), στην πράξη οι απολαβές απέχουν σημαντικά από αυτόν.

Συγκεκριμένα, η μέση ωριαία αμοιβή κυμαίνεται μεταξύ 3,24 και 5,68 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι ένας κρατούμενος κερδίζει περίπου 200 έως 300 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τον εθνικό κατώτατο μισθό της Ισπανίας, ο οποίος για το 2026 έχει οριστεί στα 1.221 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του περασμένου Ιουνίου, ο αριθμός των εργαζομένων κρατουμένων ανερχόταν σε 11.375, δηλαδή περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού των φυλακών.

Οι δραστηριότητες αυτές αναπτύσσονται κυρίως σε εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ή ιδίας παραγωγής. Οι πιο συνηθισμένοι τομείς απασχόλησης περιλαμβάνουν τα πλυντήρια και τα αρτοποιεία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, προσφέροντας στους κρατούμενους μια δημιουργική απασχόληση και τη δυνατότητα για ένα μικρό εισόδημα κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ