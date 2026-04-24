Παράτησαν τις δουλειές τους στα 30 και ζουν σε κρουαζιερόπλοιο με 10.000 ευρώ

Ζευγάρι εκπαιδευτικών εγκατέλειψε τη ζωή στη στεριά και ζει μόνιμα σε κρουαζιερόπλοια με χαμηλό κόστος. Πώς τα κατάφεραν και τι κερδίζουν.

Αυτό που για τους περισσότερους μοιάζει με όνειρο ζωής, για ένα ζευγάρι Αμερικανών έγινε πραγματικότητα και... καθημερινότητα. Δύο πρώην εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τη σταθερή εργασία και να υιοθετήσουν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής: να ζουν διαρκώς εν πλω, μετατρέποντας τα κρουαζιερόπλοια σε μόνιμη κατοικία.

Η 32χρονη Μόνικα Μπρζόσκα και ο 36χρονος Τζόρελ Κόνλεϊ εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στην εκπαίδευση στο Τενεσί, επιλέγοντας να επενδύσουν σε μια πιο ευέλικτη και -όπως αποδείχθηκε- οικονομικά βιώσιμη καθημερινότητα.

Πώς μείωσαν το κόστος

Κλειδί στην απόφασή τους ήταν ο προσεκτικός σχεδιασμός. Το ζευγάρι πούλησε τα περισσότερα προσωπικά του αντικείμενα και εκμίσθωσε το σπίτι του, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό εισόδημα. Παράλληλα, αξιοποίησε προγράμματα επιβράβευσης και εκπτώσεις από επαναλαμβανόμενα ταξίδια με την ίδια εταιρεία κρουαζιέρας.

Επιλέγοντας οικονομικές καμπίνες, κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τα έξοδα. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει, οι πρώτοι οκτώ μήνες ζωής εν πλω κόστισαν συνολικά λιγότερα από 10.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 1.250 δολάρια μηνιαίως.

Καθημερινότητα χωρίς «πάγια έξοδα»

Η διαμονή σε κρουαζιερόπλοιο καλύπτει βασικές ανάγκες που στη στεριά συνεπάγονται σημαντικά κόστη: στέγαση, διατροφή και ψυχαγωγία περιλαμβάνονται στην τιμή. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, αυτό μειώνει αισθητά το άγχος της καθημερινότητας και περιορίζει τις οικονομικές εκκρεμότητες.

Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 100 κρουαζιέρες, επισκεπτόμενοι πάνω από 45 χώρες. Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζουν είναι η Ιαπωνία, η Ελλάδα και η Ισλανδία.

Μια τάση που κερδίζει φίλους

Η επιλογή της λεγόμενης «μόνιμης κρουαζιέρας» δεν αφορά πλέον μόνο εύπορους ταξιδιώτες. Όλο και περισσότεροι -ιδίως συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι εξ αποστάσεως- εξετάζουν αυτό το μοντέλο διαβίωσης ως εναλλακτική λύση σε σχέση με το υψηλό κόστος ζωής σε μεγάλες πόλεις.

Παρά τα προφανή πλεονεκτήματα, δεν λείπουν και οι προκλήσεις. Η οργάνωση των δρομολογίων και οι μετακινήσεις μεταξύ λιμένων μπορεί να απαιτήσουν πρόσθετο σχεδιασμό και επιπλέον έξοδα.

Για το συγκεκριμένο ζευγάρι, η απόφαση δεν ήταν μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά προσωπική. Όπως έχουν εξηγήσει, προέκυψε μετά από μια δύσκολη οικογενειακή εμπειρία, που τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει να αναβάλλουν τη ζωή που επιθυμούν να έχουν.

