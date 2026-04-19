Η Ευρώπη πλουτίζει, αλλά η Ελλάδα το... χαβά της: Οι προβλέψεις για τις πιο πλούσιες χώρες έως το 2030

Η Ευρώπη πλουτίζει, αλλά η Ελλάδα χάνει θέσεις στην κατάταξη.

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία έως το 2030, με τα εισοδήματα να αυξάνονται σχεδόν σε όλες τις χώρες. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη συνολική βελτίωση, η εικόνα παραμένει πιο σύνθετη. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις διατηρούνται σχεδόν αμετάβλητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Euronews, βασισμένα στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως η κατάταξη των χωρών με βάση την αγοραστική δύναμη δεν αλλάζει ουσιαστικά. Με απλά λόγια, οι περισσότερες οικονομίες κινούνται παράλληλα, με αποτέλεσμα οι αποστάσεις να παραμένουν ίδιες.

Ποιοι θα βρίσκονται στην κορυφή

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης έως το 2030 αναμένεται να βρεθεί η Ιρλανδία, ξεπερνώντας το Λουξεμβούργο που προηγείται σήμερα. Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, συνοδεύεται από επιφυλάξεις, καθώς το ΑΕΠ της Ιρλανδίας επηρεάζεται έντονα από τη δραστηριότητα πολυεθνικών εταιρειών και δεν αποτυπώνει πάντα την πραγματική εικόνα της οικονομίας.

Πίσω από τις δύο αυτές χώρες, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Δανία αναμένεται να διατηρήσουν σταθερά τη θέση τους στην πρώτη πεντάδα. Πρόκειται για οικονομίες με υψηλή παραγωγικότητα και σταθερή αγοραστική δύναμη, που δεν φαίνεται να απειλούνται από σημαντικές ανακατατάξεις.

Από τις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Γερμανία κατατάσσεται υψηλότερα, γύρω στη 12η θέση, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται χαμηλότερα, επιβεβαιώνοντας ότι το μέγεθος μιας οικονομίας δεν συνεπάγεται απαραίτητα υψηλότερο εισόδημα ανά κάτοικο.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην ευρωπαϊκή κούρσα. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από την 29η στην 32η θέση έως το 2030, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των χωρών που εξετάζονται.

Παρά το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνεται και στη χώρα μας, η βελτίωση αυτή δεν αρκεί για να αλλάξει τη σχετική της θέση. Οι υπόλοιπες οικονομίες κινούνται με παρόμοιους ρυθμούς, με αποτέλεσμα το χάσμα να παραμένει.

Ενδεικτικά, η αγοραστική δύναμη της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 54.000 δολάρια έως το 2030, την ώρα που χώρες όπως η Δανία αγγίζουν τα 100.000 δολάρια. Η απόσταση παραμένει σημαντική, ακόμη και σε σχέση με κράτη αντίστοιχου μεγέθους.

Η μεγάλη άνοδος της Κύπρου και οι εξαιρέσεις

Αντίθετα με την Ελλάδα, η Κύπρος εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ανεβαίνοντας από τη 16η στη 13η θέση. Πρόκειται για μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή.

Παράλληλα, η Τουρκία, αν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται να βρεθεί πάνω από τρία κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 29η θέση.

Στις τελευταίες θέσεις παραμένουν κυρίως υποψήφιες προς ένταξη χώρες, όπως η Ουκρανία, το Κόσοβο και η Μολδαβία, γεγονός που αναδεικνύει το μεγάλο χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που βρίσκονται εκτός αυτής.

Τι δείχνουν πραγματικά οι αριθμοί

Η σύγκριση των οικονομιών δεν γίνεται μόνο με βάση τα ονομαστικά στοιχεία, αλλά και με όρους αγοραστικής δύναμης, που λαμβάνουν υπόψη το κόστος ζωής σε κάθε χώρα. Εκεί αποκαλύπτονται σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Μάλτα εμφανίζονται ισχυρότερες όταν υπολογίζεται η αγοραστική δύναμη, κάτι που σημαίνει ότι το πραγματικό επίπεδο διαβίωσης είναι υψηλότερο από αυτό που δείχνουν οι αριθμοί. Αντίθετα, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδία, η εικόνα είναι λιγότερο ευνοϊκή.

Στην κορυφή, οι διαφορές είναι εντυπωσιακές. Ιρλανδία και Λουξεμβούργο ξεχωρίζουν με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που φτάνει έως και τα 182.000 δολάρια, ενώ χώρες της Ανατολικής Ευρώπης βρίσκονται κάτω από τα 30.000 δολάρια.

Μια Ευρώπη που αλλάζει χωρίς να αλλάζει

Το βασικό συμπέρασμα από τις προβλέψεις είναι ότι η Ευρώπη γίνεται συνολικά πιο πλούσια, αλλά όχι πιο ισότιμη. Οι οικονομίες αναπτύσσονται, όμως οι μεταξύ τους αποστάσεις παραμένουν σχεδόν ίδιες.

Και κάπου εκεί βρίσκεται και η θέση της Ελλάδας. Δεν μένει πίσω σε απόλυτους αριθμούς, αλλά δεν καταφέρνει να καλύψει τη διαφορά. Σε μια κούρσα όπου όλοι τρέχουν, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προχωράς, αλλά να προχωράς πιο γρήγορα από τους άλλους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ