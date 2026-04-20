Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

Το στιγμιότυπο φέρεται να προέρχεται από επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων σε χριστιανική πόλη του νότιου Λιβάνου.

Φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει στρατιώτη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού Χριστού πάνω στον σταυρό, χρησιμοποιώντας βαριοπούλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων στην πόλη Ντεμπέλ, όπου βρίσκεται μια χριστιανική κοινότητα στο νότιο Λίβανο.

