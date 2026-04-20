Πολιτικός επιστήμονας προειδοποιεί: Αυτοί είναι οι 3 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το 2026

«ΗΠΑ, Κίνα και Τεχνητή Νοημοσύνη»: Αυτοί είναι οι 3 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για το 2026 σύμφωνα με κορυφαίο πολιτικό επιστήμονα.

Ο Ian Bremmer, κορυφαίος πολιτικός επιστήμονας και ιδρυτής του Eurasia Group, αναλύει τους τρεις μεγαλύτερους κινδύνους που απειλούν τη διεθνή σταθερότητα το 2026, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να δικαιώνουν τις προβλέψεις του.

1. Οι ΗΠΑ ως «πηγή αβεβαιότητας» και ο κύριος κίνδυνος

Στην έκθεση «Top Risks 2026», ο Bremmer υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί στον μεγαλύτερο παράγοντα γεωπολιτικής αβεβαιότητας παγκοσμίως. Η αλλαγή στη στάση της αμερικανικής ηγεσίας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει νέους δασμούς και την άρνηση της χώρας να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ηγετικό ρόλο που είχε στο παρελθόν, προκαλεί τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

Όπως εξήγησε στο podcast The Diary of A CEO, όταν μια υπερδύναμη αυτού του μεγέθους αλλάζει κατεύθυνση, οι επιπτώσεις επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, από το Ιράν μέχρι τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

2. Η μακροπρόθεσμη κυριαρχία της Κίνας

Η Κίνα κατατάσσεται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος, κυρίως λόγω του στρατηγικού σχεδιασμού της για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Bremmer εστίασε στην κυριαρχία του Πεκίνου στις σπάνιες γαίες, όπου η Κίνα διαθέτει υπερδιπλάσια χωρητικότητα από τη δεύτερη στη λίστα Βραζιλία.

Η συστηματική επένδυση σε παγκόσμιο επίπεδο δίνει στην Κίνα ένα τεράστιο πλεονέκτημα, το οποίο φαίνεται να αποδίδει τώρα καρπούς, καθώς ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

3. Η απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για την αγορά εργασίας, αλλά και για την εθνική ασφάλεια. Ο ειδικός προειδοποιεί ότι αν τα ψηφιακά συστήματα γίνουν προσβάσιμα σε κακόβουλους παίκτες μέσω εργαλείων AI, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.

«Αν τα συστήματά σας είναι ευάλωτα σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία, οι αγορές θα καταρρεύσουν. Οι τράπεζες δεν θα λειτουργούν και τα δεδομένα θα κλαπούν. Μπορείτε να φανταστείτε τι ικανότητες θα αποκτούσαν χώρες όπως η Ρωσία ή το Ιράν με μια τέτοια ισχύ;», αναρωτήθηκε ο Bremmer.

