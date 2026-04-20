12χρονος στην Αυστραλία πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για 350 μέτρα (vid)
Σοκαριστικές εικόνες έρχονται από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου 12χρονος μαθητής σύρθηκε για εκατοντάδες μέτρα όταν το χέρι και η τσάντα του εγκλωβίστηκαν στην πίσω πόρτα λεωφορείου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Wheelers Hill, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στο όχημα (δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με αυτό).
Οι πίσω πόρτες έκλεισαν απότομα, παγιδεύοντας το χέρι και τη σχολική του τσάντα. Χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, ο οδηγός ξεκίνησε το λεωφορείο, με αποτέλεσμα το παιδί να μείνει κρεμασμένο από την πόρτα και να σύρεται στην άσφαλτο για μια απόσταση περίπου 350 μέτρων.
Η μητέρα ανέβασε βίντεο από την παράσυρση του γιου της και κατήγγειλε την εταιρεία
Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποίησε η μητέρα του 12χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο μαθητής. Η μητέρα κατηγόρησε ανοιχτά την εταιρεία μεταφορών για εγκληματική αμέλεια, τονίζοντας ότι από καθαρή τύχη το παιδί της δεν τραυματίστηκε σοβαρά ή δεν έχασε τη ζωή του κάτω από τις ρόδες του οχήματος.
Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος και την εσωτερική έρευνα που ακολούθησε, η εταιρεία μεταφορών προχώρησε στην άμεση απόλυση του οδηγού. Εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε το συμβάν «ιδιαίτερα ανησυχητικό» και διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση θα παραμείνει στο πλευρό της οικογένειας, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού
- Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος
- Θρίλερ στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν: Απορρίπτει τον δεύτερο γύρο η Τεχεράνη – Νέα ένταση με φόντο τον ναυτικό αποκλεισμό