12χρονος στην Αυστραλία πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε για 350 μέτρα (vid)

Τρομακτικό βίντεο-ντοκουμέντο από την Αυστραλία, όπου 12χρονος πιάστηκε σε πόρτα λεωφορείου και σύρθηκε στον δρόμο για 350 μέτρα. Κατήγγειλε την εταιρεία η μητέρα του!

Σοκαριστικές εικόνες έρχονται από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου 12χρονος μαθητής σύρθηκε για εκατοντάδες μέτρα όταν το χέρι και η τσάντα του εγκλωβίστηκαν στην πίσω πόρτα λεωφορείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Wheelers Hill, όταν ο ανήλικος επιχείρησε να αποβιβαστεί ή να επιβιβαστεί στο όχημα (δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση σχετικά με αυτό).

Οι πίσω πόρτες έκλεισαν απότομα, παγιδεύοντας το χέρι και τη σχολική του τσάντα. Χωρίς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, ο οδηγός ξεκίνησε το λεωφορείο, με αποτέλεσμα το παιδί να μείνει κρεμασμένο από την πόρτα και να σύρεται στην άσφαλτο για μια απόσταση περίπου 350 μέτρων.

Η μητέρα ανέβασε βίντεο από την παράσυρση του γιου της και κατήγγειλε την εταιρεία

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποίησε η μητέρα του 12χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο μαθητής. Η μητέρα κατηγόρησε ανοιχτά την εταιρεία μεταφορών για εγκληματική αμέλεια, τονίζοντας ότι από καθαρή τύχη το παιδί της δεν τραυματίστηκε σοβαρά ή δεν έχασε τη ζωή του κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος και την εσωτερική έρευνα που ακολούθησε, η εταιρεία μεταφορών προχώρησε στην άμεση απόλυση του οδηγού. Εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε το συμβάν «ιδιαίτερα ανησυχητικό» και διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση θα παραμείνει στο πλευρό της οικογένειας, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους.

